Emekli Vatandaşların Hesaplarına 2000 TL Ek Ödeme Aktarılıyor, Hesaplarınızı Kontrol Edin!

Bir banka daha SGK emekli maaş ödemeleri kapsamında emekli vatandaşları ek ödeme yapmaya başladı.

SGK ile beraber bankalar arasında protokol ile imza altına alınan sözleşme gereği emekli vatandaşlar, maaş taşıma işlemleri gerçekleştirmeleri ya da emekli maaşlarını ilgili bankalar üzerinden 36 aylık şeklinde almayı taahhüt etmeleri durumunda yüksek oranda promosyon ödemesi alacaktır. Üstelik bu ödemeler açısından bakıldığında herhangi bir şart aranmamaktadır.

Kuveyt Türk'ten Emekliler İçin Dev Atılım

Kuveyt Türk tarafından emekli vatandaşlara sunulan ayrıcalıklar arasında bulunan emekli maaş ödeme avantajları dikkat çekiyor. 2.000 TL'ye Varan promosyon ödemelerinin gerçekleştirileceğini ilan eden Kuveyttürk, maaşını 7 gün 24 saat süresince Kuveyt Türk ATM lerinden ya da diğer bütün banka ATM'lerinden çok kolay bir şekilde çekme avantajı sunuyor.

SGK emeklilerinin faydalanabilecekleri avantajlı promosyon ödemeleri fırsatı aracılığı ile yurttaşların nakit problemlerinin düşük miktarda dahi çözülmesi amaçlanıyor. Kuveyt Türk tarafından gerçekleştirilen bu çalışmaların yanı sıra Türkiye'de pek çok farklı banka tarafından aynı şekilde benzer uygulamalar sürdürülüyor. Emekli bir vatandaşın, maaşını bankaya taşıması ile beraber 36 ay yani 3 yıl süresince bankadan maaşını alma sözünü vermesi karşılığında emekli aylığı kadar kendisini promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Kuveyttürk 2022 Emekli Promosyon Ödemeleri

· 1500 TL'ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlara Kuveyt Türk tarafından 2022 senesi emekli promosyon ödemesi adı altında 1750 TL,

· 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara Kuveyt Türk tarafından promosyon ödemesi adı altında bin 875 TL,

· 2500 TL ve daha da üzerinden maaş alan emekli vatandaşlara ise Kuveyt Türk tarafından 2000 TL'lik promosyon ödemesi yapılacaktır