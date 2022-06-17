Emekli Vatandaşların Hesabına Bayrama Kadar 15 bin TL Ödeme Gelecek. Son dakika kampanyasıyla alakalı duyuru özel bir bankadan geldi. Emekli vatandaşlara nakit desteği sağlanacak. Emekliler için yapılan bu verimli kampanyada 15 bin TL’ye değin ödeme alacak olan kişilere başvuru olanağı da sağlanmaya başlanmıştır. Nakde gereksinim duymanız halinde 15 bin TL’ye dek sizler de başvurunuzu yapabilir, doğrudan nakit onayı almanın keyfini hissedebilirsiniz.

Konumunuza en yakında olan bankaya giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Kısa süre içerisinde de olumlu ya da olumsuz sonuç size bildirilecektir. Nüfus cüzdanı numaranız ile alacağınız ve emekli olmanız halinde sizin hesabınıza geçecek olan bu nakdi Denizbank veriyor. Denizbank aracılığıyla SMS ya da internet sitesinden başvurunuzu yaparak anında işlem yapabilirsiniz.

Maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız şubeye bile gitmenize gerek kalmadan telefondan mobil uygulamadan giriş yapabilirsiniz. Denizbank’tan SMS yoluyla ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekli kişi, oturduğu yerden kendi cep telefonundan SMS göndererek anında sonucunu öğrenebilir. Siz de cep telefonunuzun SMS kısmına girip KREDİM yazarak boşluk ekleyin, kimlik numaranızı da yazıp 3280 numarasına bu mesajı gönderin. Böylece başvurunuzu gerçekleştirmiş olursunuz.

Denizbank Cebimde uygulamasıyla kredi kampanyasına katılacak kişilerin kimlik numaralarıyla yapacakları sorgulamaların her bir tanesinde banka kredi puanı büyük önem arz eder. Puanı uygun olan kişiler SMS yöntemiyle yapılan başvurunun akabinde en hızlı sonucu alarak nakit kredi kullanabilir.