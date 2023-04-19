Emekli Vatandaşlara Devlet Destekli Kampanya: Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onaylanan yeni ödemeler ile emekli olan vatandaşlar için devlet destekli bir kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında emekli maaşı hesabınız üzerinden Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla nakit kredi kullanabileceksiniz. İster ihtiyaç kredisi, ister ev tadilatı için, düğün ya da sünnet kredileri için veya yaklaşan Ramazan Bayramı için kredi ödemeleri alabileceksiniz.

Başvuru İşlemleri Kolaylaştırıldı

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan herkes, internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolayca başvurularını gerçekleştirebilecek. Kampanyaya katılmak için öncelikli olarak emekli maaşınızı bu bankalara taşımanız gerekiyor. Daha sonra istediğiniz zaman başvurunuzu yapabilirsiniz.

Kredi Kullanmak Artık Daha Kolay

Kredi kullanmak isteyen kişiler, bankalardan daha önce ihtiyaç kredisi veya kredi kartı gibi ödemeler almış olmaları durumunda işlemleri daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, kampanyaya katılan tüm vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte işlem yapacağını ve kredi ödemeleri vereceğini açıkladı.

Devlet Destekli Kampanyalar

Kamu bankaları, 50.000 TL ve üzerinde kredi kullanacak olan kişiler için de kampanyalar hazırladı. Borçlarınızı kapatmak, ev tadilatı, düğün ya da sünnet kredileri için ve yaklaşan Ramazan Bayramı için ödemeler emekli olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile birlikte verilecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından sunulan devlet destekli kampanyalar, emekli vatandaşların kredi kullanımını kolaylaştırmayı hedefliyor. İnternet bankacılığı uygulamaları sayesinde başvuru işlemleri de oldukça basit hale getirildi. Bu kampanyaların emekli vatandaşlara önemli bir destek sağlayacağına şüphe yok.