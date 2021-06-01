Emekli Vatandaşlar Rahat Bir Nefes Alacak! En Düşük Emekli Maaşı Temmuz'da 2 Bin 605 Lira Olacak

Ülke genelinde milyonlarca emekli ve memur vatandaşımızın maaşlarına yapılacak zam oranlarına dair detaylar belli oluyor. Enflasyon oranları açıklandıkça zam oranları da her geçen gün netlik kazanıyor. Mayıs ayına dair enflasyon verilerinin de açıklanmasına günler kaldı. Temmuz ayına dair zam oranları da üç aşağı beş yukarı belli olmuş durumda. Peki uzmanların beklentileri neler? Ayrıntılar haberimizde.

Emekli ve memur vatandaşlarımızı ilgilendiriyor! Zam oranları gelmeye başladı. Maaşlara yapılacak zam oranları hem milyonlarca vatandaşı hem de ailesini oldukça yakından ilgilendiriyor. Ülkemizde emekli vatandaşlara yılda iki kez zam yapılmakta. Ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranına göre yapılan zam oranları az çok belli oldu. 4 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte beklenti anketleri de gerçekleşmeye başladı. Binlerce SSK, BAĞ-KUR emeklinin temmuz zam oranları ne kadar olacak?

TÜİK TARAFINDAN VERİLER AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından veriler açıklandı. Buna göre enflasyon artışı ocak ayında %1,68, şubat ayında %0,91, mart ayında %1,08 oranında oldu. Son olarak da nisan ayında enflasyon %1,68 olarak açıklandı.

Bu duruma göre şu an emekliler içim zam oranı %5,46 oranında. Memur ve memur emeklisi olan vatandaşlarımızda toplu sözleşme şartları gereği ocak ayında, yılın ilk altı ayı için %3 zam almıştı. Memur ve memur emeklisi vatandaşlar içinde bu sefer %2,46 oranında bir fark oluşmuş oluyor.

UZMANLAR ARTIŞ BEKLİYOR

Ramazan Bayramı’nda emeklilerimiz ikramiyelerini zamlı almışlardı. Temmuz zammı içinde aramalar şimdiden başladı. Mayıs ayında açıklanacak enflasyon verileri de zam oranların da belirleyici olacak. Temmuz ayında böylece SSK, BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar yılın ilk altı ayının enflasyonu oranında zam alacaklar. Memur ve memur emeklisi vatandaşlar da enflasyon farkını temmuzda zam olarak alacaklar.

Merkez Bankası tarafından gelen son beklenti anketine göre ise mayıs ayında ülkemizdeki enflasyon oranının %1,27 oranında artması bekleniyor. Fakat bazı uzmanlar ve kurumların farklı ön görüleri de var. Enflasyonun %1,18 ila %1,73 aralığında olacağı şu anki en güçlü tahmin.

Yine Merkez Bankası beklenti anketlerine bakınca 5 aylık enflasyonun yüzde %6,80 olması bekleniyor. Eğer mayıs ayında enflasyon beklenen en yüksek rakamda gelirse %1,73 oranında o zaman da beş aylık enflasyon oranı %7,28 oranına yükseliyor.

Memur ve memur emeklisi de beklenti anketine göre şu anda %3,8 fark alacak. Fakat mayıs ayı enflasyon verisi beklenen en yüksek rakam da %1,73 gelirse, o zamanda fark %4,28 oranına yükseliyor. Haziran ayında enflasyonda hiçbir artış olmazsa dahi memur ve memur emeklileri toplu sözleşmelerine ek olarak temmuzda maaşlarına %4,28 oranında fark alacaklar. BAĞ-KUR ve SSK emeklileri de temmuzda %6,80 ila %7,28 arasında enflasyon zammı alacaklar.

İKRAMİYE MÜJDESİ

Emekli vatandaşlarımıza zamlı maaşların yanı sıra bir de ikramiye müjdesi var. Cumhurbaşkanı Kararı ile bayram ikramiyelerine zam gelmiş ve bin liradan 1100 Türk lirasına yükseltilmişti. Ramazan Bayramı ikramiyelerini emekli vatandaşlarımız 6 ila 7 Mayıs’ta aldılar. Kurban Bayramı’nda ise emeklilerimiz tekrardan zamlı ikramiye alacaklar.

Kurban Bayramı ikramiyelerinin de 12 ila 20 Temmuz arasında yatması bekleniyor. Resmî açıklama ise henüz gelmiş değil. Ödemeler ise 1100 Türk lirası olacak.

5 TEMMUZDA RESMİ VERİLER AÇIKLANACAK

Memur ve memur emeklisi, SSK, BAĞ-KUR emeklisi tüm vatandaşlarımız içinse son oranlar 5 Temmuz itibariyle açıklanacak. Enflasyon oranlarının kesinleşmesiyle birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar ay içerisinde zamlı maaşlarını alacaklar.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlarımıza yılbaşında ise %8,36 oranında enflasyon zammı verilmişti.