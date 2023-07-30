Emekli olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından başlatılan yeni kampanya ile emekli maaşı alan vatandaşlar, 9000 TL'ye kadar nakit ihtiyaç kredisi kullanabilecekler. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını bu bankalardan alan vatandaşlar, internet bankacılığı şifresi alarak 7/24 ve hafta sonu bile olsa kolaylıkla başvuruda bulunabilecekler.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu krediden faydalanabilecekler. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, bankanın kredi politikalarına uygun olup olmadıklarını kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile öğrenebilecekler. Özellikle daha önce bu bankalardan kredi kullanmış ve düzenli ödemelerini gerçekleştirmiş kişilere, 9000 TL'lik ödeme her zaman hazır limit olarak bekletilmektedir.

9000 TL'lik emekli ödemesine başvurmak için banka şubelerine gitmeye gerek yok. Internet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden kolay bir şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurunuzu emekli maaş hesabınız üzerinden gerçekleştirdiğiniz takdirde, aynı gün içinde kredi desteğinden faydalanabilir ve 36 ay vadeli kredi imkanından yararlanabilirsiniz. Ayrıca, müşteri hizmetleri numarası üzerinden de onay aldığınızı görerek hesabınıza bu ödemeleri yatırma şansına sahipsiniz.

Eğer emekli maaşınızı bu bankalara taşımak istiyorsanız, yüksek limitli kredi kullanıyor olsanız bile, 9000 TL'ye kadar kredi mevduat hesabı başvurusunda bulunarak bankalardan ihtiyaç kredisi gibi kredili mevduat hesabı kullanabilir ve artı para alabilirsiniz.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan sunulan bu özel kampanya ile emekli vatandaşlar, nakit ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabilirler. Siz de bu fırsattan yararlanmak için başvurunuzu yapın ve ihtiyaçlarınızı giderin!