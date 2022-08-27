Emekli Vatandaşlar İçin Garanti Bankası 20.000 TL ile 60 bin TL arasında Ödeme Yapacak…

Garanti Bankası emekli vatandaşlar için 20 bin lira ile 60 bin lira arasında değişen tutarlarda ödeme yapacak. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli vatandaşlara en az 20 bin lira tutarında ödemem yapılacak. Konu ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Garanti Bankası tarafından emekli vatandaşları ilgilendiren özel bir kampanya başlattı. Başvuru yapılacak kampanyada tutar 20 bin lira ile 60 bin lira arasında bulunuyor. Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşlarını başka banka üzerinden almaları halinde bu bankaya taşımaları durumunda faydalanabilecek. Başvuru yapabilmek için cep telefonundan kısa mesaj ile başvuru yapılabilir. Cep telefonunun mesaj kısmına TC kimlik numarası yazılarak 5030 nolu numaraya gönderilmek sureti ile başvuru yapılır. Banka tarafından başlatılan kampanyaya katılım sağlamak için başvuru yapıp kısa zamanda onay alınabilir.

Garanti Bankası başvuru yapan kişilerin başvurularını değerlendirerek kısa sürede dönüş yaparak onay veriyor. Olumlu ya da olumsuz olarak sonuç başvuru sahibine iletiliyor. Onay alınması Halide ise tutar anında banka hesabına aktarılıyor.

Garanti Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Garanti Bankası emekli vatandaşlara yönelik uygulama koyduğu ihtiyaç kredisine başvuru yapmak isteyenlere kolaylık tanıyor. Emekli olmaları halinde Garanti Bankası dışında farklı bankalar üzerinden de başvuru imkânı sağlıyor. Banka üzerinden ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen kişiler, bankanın ön plana çıkardığı kriterleri karşılamaları gerekir. Farklı banka üzerinden emekli maaşı alınıyor ise, söz konusu emekli maaşını Garanti Bankası üzerine taşımaları halinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir.

Bankanın belirlemiş olduğu kriterleri sağlayan vatandaşlar, farklı başvuru yöntemlerini kullanarak ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirler. Kullanılan hangi yöntem olursa olsun kısa sürede dönüş yapılarak sonuç başvuru sahibine iletilir. Kredi kampanyası ile daha detaylı bilgi edinmek isteyenler bankanın resim internet sitesini ziyaret ederek istedikleri bilgilere ulaşabilir. Ayrıca kredi başvurusu internet sitesi üzerinden da yapılabilir. İnternet sitesi üzerinden giriş yapılarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilir. En yakın banka şubesine gidilerek de başvuru yapmak mümkün.