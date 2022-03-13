Emekli vatandaşlar için bayram öncesi müjde: tüm emeklilere 2.500 TL ek ödeme yapılacak! Emekli promosyonlarında en son 3 sene önce promosyon kampanyaları düzenlemiş olan bankalar, son günlerde SGK ile imzalanan protokoller sonrasında 2022’in başında yeni bir promosyon kampanyası gündeme geldi. Bankadan bankaya göre farklılık gösteren promosyon ödemeleri kapsamında ödeme almak istediğiniz bankaya emekli maaşın taşınması ile ve bu hesabın da 3 sene boyunca ilgili bankada yer alacağını taahhüt etmek şartı ile ödemeler alınabilecektir.

Ekonomik olarak zorlukların giderek arttığı bu günlerde emeklilerin en önemli para kalemlerinden birini oluşturan promosyon ödemesi, bankalar tarafından farklı kampanya kapsamını sunmaktadır. Bu kapsamda promosyon kampanyalarında Kuveyt Türk Bankası, ING Bank ve de Akbank yer almaktadır.

Akbank 2022

Akbank, emekli promosyon ödemelerinde 31 Mart tarihine maaş hesabı taşıma işlemi yapan emekli vatandaşlar için 1500 TL altında emekli maaşı olanlara 1750 TL promosyon, 1500-2499 TL arasında maaş alan kişilere 2100 TL; 2500 TL üzerinde maaş alan kişilere ise 2500 TL promosyon ödemesinin yapılacağı bilgisi açıklandı.

ING Bank 2022

ING Bank, emekli vatandaşlar 31 Mart tarihine kadar emekli maaşını kendi bünyesine taşıma işlemi yapan emekli vatandaşlar için 1500 TL altında emekli maaşı için 1675 TL; 1500-2499 TL arasında maaşı için 2100 TL; 2500 TL üzerinde maaşı olan kişilere ise 2500 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Kuveyt Türk 2022

Kuveyt Türk Bankası 1500 TL altında emekli maaşı olan kişilere 1750 TL promosyon ödemesi; 1500-2499 TL arasında maaş alan kişilere 1875 TL; 2500 TL üzerinde maaş alan kişiler için ise 2000 TL ödeme yapılacaktır.