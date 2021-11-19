Emekli Vatandaşlar Dikkat, 100.000 TL Destek Nakit Ödemeleri Hesaplara Yatıyor

Emekli olan kişilere 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyası ve destek kampanyası devam ediyor. Emekli olan vatandaşları yapılacak olan bu destek kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler bankalardan emekli maaşı alması ile birlikte 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanabilecek. Üstelik emekli olan kişilere yapılan bu kampanya devlet destekli olarak verilecek. Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan kampanya diğer kamu ve katılım bankaları üzerinden de hızlı bir şekilde devam ediyor.

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 100 bin TL destek kampanyası hesaplara yatırıyor

Ziraat Bankası emekli olan kişilere 100.000 TL'ye kadar destek kampanyası için başvuru imkanı tanıyor. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler emekli olması durumunda Ziraat Bankası üzerinden 100.000 TL onay alabilecek. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almıyorsanız maaş taşıma işlemleri sonrasında hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve onaylanan tutarı isterseniz ihtiyaç olarak isterseniz de borç kapatma olarak kullanabilirsiniz.

Denizbank emekliye destek kampanyası devam ediyor

Denizbank üzerinden emekli olan kişilerde destek kampanyası için başvuruda bulunabiliyorlar. Emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir ve buradan hızlı bir şekilde başvuru yapabilirsiniz. DenizBank şubeleri ne gittiğiniz zaman sizlere 24 ay vadeli 100.000 TL 50 bin TL ise 36 ay vadeli olarak verilmektedir. Denizbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde 3 ay erteleme toplamda ise 36 ay vadeli olan krediler de düşük faiz oranları ile işlem yaparak kredi kullanabilir.

Halkbank 100.000 TL destek kampanyası

Kamu Bankası olan Halkbank destek kampanyasına hem emekli olan kişilere hem de uzun süredir aynı işyerinde çalışan Asgari ücretli çalışan kişilere yapmaktadır. Halkbank şubelerine giderek başvuru yapabilir ve sonucunu hemen öğrenebilirsiniz. Halkbank emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 100.000tl onay almaları durumunda ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilir toplamda 24 ay vadeli kredi kullanabilir. Emekli maaşınızı bu bankadan almıyorsanız Halkbank maaş taşıma işlemleri sonrasında sizlere Kredi imkanı tanıyacağı için ilk maaşınızı aldıktan sonra kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kampanya detaylarını öğrenmek için en yakın Halkbank davetine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi detayları hakkında bilgileri alabilirsiniz.