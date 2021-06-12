Emekli Temmuz Zammı Ne Kadar Olacak? Emekli 2021 Temmuz Zammı Belli Oldu mu? Emekli Temmuz Zammı 2021'de hangi gün belli olacak? Emekli temmuz zamları hakkında son dakika gelişmeleri yaşandı. İşte detaylar...

Emekliler için belirlenen Temmuz zammı ile ilgili gelişmeler yaşandı. Ülkemizde emekli olan kişilerin de beklediği emekli temmuz zammı duyurusu yapıldı. Enflasyon oranlarına göre belirlenecek bu zam oranlarından emekli olan vatandaşlar Temmuz ayından itibaren zamlı ödeme alacak. Bağkur ve SSK emeklisi olanlar ile memur emeklisi olanların maaşları 5 Temmuz'da ne kadar zam geleceği belli olacak. Temmuz zammı ile birlikte, yaklaşık olarak ne kadar zam olacağı da belli oldu.

Emekli Temmuz Zammı

Emekli olan kişilerin yaklaşık olarak %7 civarında bir zam alması bekleniyor. Açıklanan son 5 aylık enflasyon oranı ortalaması %.6.39. Eğer enflasyon oranlarında değişiklik olmazsa, bu civarda %7 emekli maaşlarına zam yapılmış olacak. 1000 TL maaşta 70 TL olarak hesaplara yansıyacak.

Emekli Zammı Ne Kadar Olacak?

Emekli olan kişilerin zam alması durumunda, ortalama olarak %7.60 seviyelerinde olması bekleniyor. Ocak ve Haziran ayı ortalamalarında emekli olan kişilere enflasyon oranları ile zam yapılcak. İşte bu zam oranları ile birlikte Temmuz zammı da belli olacak. Temmuz'da kurban bayramı öncesinde emekliler zamlı maaş alacaklar. Ayrıca emeklilere zam haberi müjdesinden sonra, 1.100 TL emekli bayram ikramiyesi de Temmuz ayında yatacak.