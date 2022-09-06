Emekli promosyonu alacak kişilere müjde! 30 Eylül tarihlerine uzadı! 10 bin TL'ye kadar ödeme verilecek...

Emekli promosyonu almak isteyen emekliler için önemli bir haber yayınlandı. Bankalar üzerinden yapılan yeni kampanyada emekli maaşı promosyonu için şubelere başvuru tarihi 30 Eylül tarihine kadar uzatılmıştır. Bankalar sadece tarihi uzatmış değil Emekli promosyonlarına da zam yaptılar. 10.000 TL'ye kadar emekli promosyonu alabilir ve 3 yıl bu bankadan maaş almanız durumunda ise bu parayı geri ödemezsiniz.

Emekliler için verilecek olan emekli promosyonları tarihinde tekrardan güncellemeler. Temmuz ayında başlayan emekli promosyonu miktarları ağustos ayı sonuna kadar verilmekteydi ve yüksek limitlerde emekli promosyonu alan vatandaşlar bankaların önlerine kuyruklar oluşturdu. Ağustos aylarında 6.000 TL civarında emekli promosyonu dağıtan bankalar şimdilerde ise Eylül ayı sonuna kadar 10.000 TL'ye kadar limit yapmaya başladı.

Özellikle yüksek limitli emekli promosyonu veren bankalar geçen ay itibariyle bu kampanyaları bitirdiğini duyurmuştu. Ancak yetiştiremeyen emekliler için Eylül ayı sonuna kadar da kampanyalarını yaparak hatta limitleri de 10.000 TL'ye kadar yükselttiklerini duyurdular.

Emekli promosyon işlemlerini nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden Emekli promosyonu almak istiyorsanız öncelikli olarak başvurunuzu gerçekleştirmenizi istenmektedir. Emekli maaş promosyonu üzerinden yapılacak olan işlemlerde özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bankalar maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda hemen işlem yaparak nakit ödemesi yapacağını açıkladı. Emekli promosyonları başvuruları banka şubeleri üzerinden hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru sonrasında 7.500 TL'ye kadar maaş taşıyan emeklilere hemen işlem yaparak nakit ödemesi yapacağını duyurdu. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda nakit ihtiyacı olan kişileri hızlı bir şekilde işlem sonucu yapılarak hızlı bir şekilde kredi ödemesi verilmektedir. Emekli promosyonu alan vatandaşları ayrıca yakınlarını getiren kişilere 250 TL ödeme vermektedir. 10 kişi ile sınırlı olan emekli kişileri referans etme işlemlerini yapmak isteyen kişiler 10 kişi getirmesi durumunda 2500 TL'ye kadar daha Emekli promosyonu alabilecek ve toplamda 10.000 TL ödeme alabilecektir.