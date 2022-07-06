Emekli Promosyon Ödemeleri! SGK Emeklilerine Ayrıcalık

İş Bankası’na emekli maaşını taşıyan kişilere promosyonun yanında tanıdığını getiren İş Bankası müşterilerine de 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan avantajından yararlanabilecek.

Emekli Promosyon Ödemeleri!

SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini daha kolay ve hızlı yapabilmenin rahatlığını İş Bankası ile yapabiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşmayla mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden ya da mevcut emekli maaşını 27 Haziran-30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ Kur) 5.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor. Hatta SGK emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan kişiler Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemeyecek, birçok ayrıcalık ve avantajlardan da faydalanabiliyor.

Emekli maaşına kolayca ulaşmak isteyen bütün emekliler, İşCep’ten, İnternet Şubesi’nden veya en yakın İş Bankası şubesinden emekli maaşlarını kolayca taşıyabilir. Öte taraftan 27.06.2022 ve 30.09.2022 tarihleri arasına emekli tanıdıklarını ve yakınlarına referans olan İş Bankası müşterilerine 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan avantajları sağlanıyor.

SGK Emeklilerine Ayrıcalık!

Peki emekli maaşı İş Bankası’ndan nasıl alınır? SSK ya da Bağ Kur’dan emekli olacaklar SGK il müdürlüklerine şahsen başvuru yaparak İş Bankası’nı tercih edebilir. Emekli sandığından emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma verecekleri dilekçede maaş ödemelerine aracılık edecek banka olarak İş Bankası’nı seçebiliyor. Bu işlemlerin ardından müşteriler, sadece İşCep, internet şubesi veya İş Bankası şubeleri vasıtasıyla emekli maaşını İş Bankası’ndan almak istediği hesabı belirlemek için talimat verir ve promosyon başvurusunda bulunur. Öte taraftan yeni emekli olan kişilerin maaş, ikramiye ve diğer ödemeler adı altında İş Bankası’na gönderilen ödemelerini almak üzere öncelikle Şubelerimize müracaat etmesi gerekmektedir.

Ayrıca emekli maaşları, şubeye gitmeden İşCep ve internet şubesi, telefon şubesi aracılığı ile kolay bir şekilde ya da İş Bankası şubelerinden taşınabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilir. Eğer emekli maaşınızı farklı bir bankadan ya da PTT’ den alıyorsanız ve maaşınızda hiçbir bloke yoksa; maaş taşıma ve promosyon başvurusu işlemleri için şubelere başvurmanıza gerek yoktur.

Şubeye gitmeden İşCep ve İnternet Şubesi maaş taşıma ve promosyon başvurusu için şu dört adım izlenmelidir. Birincisi, İşCep’e giriş yapıp başvurular kısmından emekli maaş işlemlerine girip maaş taşıma ve talimat verme işlemi yapılır. İkincisi, İşCep’e giriş yapıp yine başvurular kısmından emekli ve maaş işlemlerinin ardından promosyon başvurusunda bulunabilir. Üçüncü, internet şubesinden girip yapıp başvuru-ürünler kısmından emekli maaşları işlemleri ve maaş taşıma ve talimat verme işlemi ile yapılır. Dördüncü adımda internet şubesine giriş yapılır ve başvuru – ürünler kısmından emekli maaş işlemlerinden promosyon başvurusu yapılabilir.

Ayrıca şubeye gidilmeden de e devletten banka değişikliği işlemleri de gerçekleştirilebilir. E devlet’e internet şubesi ve İşCep aracılığı ile herhangi bir şifreye gerek kalmadan giriş yapılabilir. Maaş taşıma işleminden sonra İşCep, internet şubesi, telefon şubesi ve iş bankası şubeleri aracılığı ile talimatlar hızlı bir şekilde verilebilir.

Peki Hangi Emekli Maaşı Türleri Promosyon Alabilir?

İş Bankası ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasındaki anlaşma kapsamında; 27 Haziran- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli sandığı, SSK ve Bağ Kur) İş Bankasından promosyon alabilir.