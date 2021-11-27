Emekli Olmak İsteyen 43 Yaşındaki Vatandaşlara Büyük Müjde!

43 yaşında erken emekli olabilmek adına bekleyişte olan vatandaşlar için son dakika duyurusu ile müjdeli haber yayınlandı. İşte EYT için bekleyişte olan vatandaşlar için son şans…

Mesleki açıdan ağır ve oldukça yıpratıcı işlerde çalışmaya devam eden vatandaşların devam mevcut hizmet süresindeki zam ve ya yıpranma haklarının elde edilmesi ile erken emekli olabilme şansına sahip olabilmektedir. Yakın bir döneme kadar 18 meslek adına hak tanınmışken, son düzenleme ile birlikte cezaevi görevlileri ile sağlık çalışanları gibi farklı mesleklerde kapsama dahil edildi. Böylelikle 45 iş kolu üzerinden erken emekli olabilme şansı doğdu.

Erken emeklilik sonrasında maaşları düşük olsa da, milyonlarca vatandaş emekli olabilmek adına gün saymaya devam ediyor. Bazı haller üzerinden ise erken emekli olabilmek için de yollar aramaktadır. İş kanunu kapsamında fiili hizmet süresi zammı olarak tanımlanmışken, kamuoyunda yıpranma hakkı adı altında geçen uygulama ile birlikte cam, madencilik ve inşaat sektörü gibi alanlarda çalışma gösterilen meslekleri kapsamaktadır. Risk unsuru yüksek ve ağır işlerde çalışmasına devam eden kişilerin diğer alanlarda çalışmasını devam ettiren kişilere göre daha erken bir yaşta erken olabilme hakkı sunuluyor. Mesleklerin aynı zamanda fiili hizmet süresi adına zamda uygulanmaktadır.

Söz konusu mesleklerde çalışmalarını gerçekleştiren kişilerin yıl bazındaki çalışma sürelerine 60 ile 90 gün, diğer bazı meslekler için ise 180 gün gibi fazla süre kazanım sağlanıyor. Geçtiğimiz yıllar içerisinde erken emeklilikten faydalanmak isteyenlere yönelik meslek sayısı 18 den 45’e yükseltilmişti. Söz konusu meslekler içerisinde ağız-diş uzmanları, röntgen teknisyenleri, ceza infaz kurumu müdür, infaz memuru ve ihtiyat pilotları gibi mesleklerde yıpranma hakkı tanınmış iş kollarına dahil edildi. Erken emeklilik hakkından 2017 yılının Ağustos aynından itibaren çalışmasına başlamış olanlar yararlanabilecektir.

Yıpranma hakkından yararlanabilmek için ise bazı şartlar gözetilmektedir. Öne sürülen ilk şart ise 5 yıllık bir süre sınırlandırılmasıdır. Riskli işlerde çalışmalarına devam edenler söz konusu haktan faydalanabilerek alabilecekleri hizmet süresinin zammı 5 yıl üzerine çıkamamaktadır. Bir takım özel mesleklerde ise süre 8 yıla kadar çıkabilmektedir.