Emekli Olanlara Para İhtiyaçları Olduğu Zaman, Maaşlarının 20 Katına Kadar Nakit Veriliyor, Bankalar Duyurdu

Para ihtiyacı olan emeklilere yeni bir haber var. Anında kredi imkanı sunuluyor. Emekli olan kişiler emekli maaşlarına göre kredi kullanabilirler. Özellikle ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler, belirli limitler de bankalardan kredi başvurusu yapabilmektedirler. Bu krediler ihtiyaç kredisi olarak verilmektedir. Bu sebepten ötürü de en fazla 36 ay vade ile emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Emekliler diğer müşterilere göre daha kolay onay alırlar. Emekli maaşlarını bankadan almaları durumunda, Kredi notu düşük olsa bile emekli kredisi kullanabilmektedir. Emekli kredisi alacak olan kişiler ihtiyaç kredisi başvurusunu banka şubelerinden veya internet üzerinden yapabilmektedirler. Şimdi sizlere maaşınızın 20 katına kadar emekli kredisi veren bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

VakıfBank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

100.000 TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, VakıfBank emekli kredisi ne başvuru yaparak ihtiyaçlarını giderebilirler. Size en yakın Vakıfbank şubesinden sadece kimliğinizle kredi başvurusu yapabilirsiniz. 100.000 TL'ye kadar emekli kredisi veren bu banka maaşınızın 20 katına kadar kredi alabileceğiniz bir bankadır. Eğer Bankaya maaş taşırsınız daha yüksek limitler ile kredi kullanmanız mümkündür.

Emekli olan kişilerin Kredi notu düşük olması durumunda bankaya maaş taşıması şartı vardır. Vakıfbank şubelerine maaş taşıdıktan sonra kredi başvurusunu yapabilir ve onaylanan kredinizi hesabınıza atabilirsiniz. Banka diğer borçlarımızı da kapatarak size bir borç kapatma kredisi imkanı sunacaktır.

Borç kapatma kredisinde diğer banka ihtiyaç kredisi borçlarınızı ve kullanmakta olduğunuz kredi kartının borçlarını kapatarak tek bir banka üzerinden ödemenizi sağlayacaklardır.

Finansbank emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Finansbank üzerinden de maaşınızın 20 katına kadar emekli kredisi alabilirsiniz. 70 yaşına kadar olan emekliler bu kredileri kullanabilirler. Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek sadece kimliğinizle kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizlere hemen sonucu verecek ve bu sonuca göre de kredinizi kullanacaksınız. 2000 TL maaş alan bir müşteri 40.000 TL kredi 36 ay vade ile birlikte anında kullanabilir. Aldığınız ihtiyaç kredilerinde 3 ay erteleme de yapabiliyorsunuz.

100.000 TL'ye kadar üst limiti olan bu kredilerde bu limit üzerinde işlem yapacaksınız bankaya ipotek vererek ipotekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Daha önce Finansbank üzerinden emekli kredisi kullanan müşteriler ise düzenli ödemeler yaptıysa ve kredi notu yüksekse internet bankacılığını kullanarak banka şubesine gitmeden de emekli kredisi alabilmektedir.

Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler, maaşının 20 katına kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Ziraat Bankası emekli kredilerinde 200 bin TL'ye kadar sizlere destek vermektedir.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız size en yakın bir banka şubesine giderek kimliğiniz de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu yaptığınızda banka size özel olarak faiz oranları ile birlikte kredi imkanı sunacaktır. Özellikle kredi notu yüksek olan müşteriler ve maaş alan müşteriler daha uygun faizlerde kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası üzerinden faizsiz emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, Katılım Bankası olan Ziraat Katılım Bankası şubelerine giderek buradan işlem yapmanız gerekmektedir. Ziraat Katılım Bankası verdiği krediler de faizsiz helal kredi adı altında kampanyalar yapmaktadır. Detayları öğrenmek için bankadan resmi internet sitesine girebilir veya en yakın banka şubesine giderek işlem yapabilirsiniz. Katılım bankalarından da maaşım 20 katına kadar kredi başvurusu yaptığınızda 36 ay vadeye kadar işlem yapabileceksiniz.