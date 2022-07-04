Emekli Olanlara Ödeme! Bayram Parası Yatıyor! Emekliler Mutlu!

Emekli maaş hesabı olan gecelere bayram parası yatmaya başladı. Kamu bankaları ve özel bankaları üzerinden yapılan açıklamada, emekli olan vatandaşlar bayram ikramiyesi haricinde bayram için ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden kolay bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirerek, bu bayrama parasız geçirmeyebilirsiniz. Emekli maaş hesabı üzerinden yapılacak olan ödemeleriyle birlikte vatandaşlar, kamu bankaları ve özel bankalar üzerinden alacakları, ihtiyaç kredilerinde bayram kredisi adı altında işlem yapacakları için bireysel olarak kredi kullanmaları ve düşük faiz oranlarıyla kredi almaları mümkündür.

Emekli maaş hesabınız üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz için Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT, Akbank Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bu bankalar, yapmış oldukları kampanyalarla bayram için kredi imkanı sağlamaktadır.

Başvuru!

Emekli olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden istedikleri zaman işlemlerini gerçekleştirerek bayram kredisi kullanabiliyor. Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank müşterileri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacakları kredi kampanyası ile birlikte hızlı bir şekilde işlem yapacak ve nakit kredi kullanacaklardır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine giderek de kimlikleri ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada 50000 TL kadar ödeyecekleri kredilerde 36 ay vadeli olarak işlem yapmaktadır. 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanmak istiyorsanız, banka şubelerine gitmeden de internet bankacılığı üzerinden bu kredi birliklerine kendi hesabınıza yatırmanız mümkündür.

Emekli olan kişiler emekli maaşını özel bankalar üzerinde alıyorsa, bankaların müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet bankacılığı şifresi oluşturarak, bankaların kendi mobil uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunabilmektedirler.