Emekli olanlara müjdeli haber geldi. Kamu bankalarından faizli ve faizsiz kredi dönemi başladı. Sizlerde bu şekilde emekli olmanız durumunda uygun faizlerle veya uygun kar payı oranları ile emekli kredisi alabileceksiniz. Kamu bankalarından emekli kredisi nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, sizlere bu konu hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Bankalardan kredi kullanacak olan kişi emekliyse, emekli maaşını kredi kullanacağı bankaya taşırsa veya o bankadan maaş alıyorsa, kredi notu düşük olsa da onay alacaktır. Emeklilere bankalar uygun faizlerle veya uygun kar payı oranları ile kredi vermektedir. Bu kredi veren bankalardan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank faizli olarak işlem yaparken, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankası’da faizsiz olarak krediler verecektir. Sizlerde bu şekilde bankalardan hemen kredi başvurusu yapabilir ve emekli olmanız durumunda 100.000 TL kredi kullanabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan emeklilerin, icralık ve avukatlık bir borçlarının olmaması gerekiyor. Ayrıca kredi sonucuna göre bankalar, sizlere borç kapatmak içinde krediler verecektir. Borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, tüm banka kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatarak tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlayabileceklerdir. Şimdi sizlere hangi bankadan emekli kredisi alabileceksiniz, bunun bilgilerini verelim. İşte detaylar…

PTT Emekli Kredisi Nedir? Nasıl Olunur?

PTT Emekli kredisi, Aktifbank ve diğer anlaşmalı bankalardan anlaşmalı olan bir kredi çeşididir. Sizlerde eğer emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız, emekli maaşınıza göre bu kurumdan kredi başvurusu yapabilirsiniz. PTT emeklileri en yakın PTT şubesine giderek Aktifbank’tan 60.000 TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi başvurusu yapabileceklerdir. Eğer maaşınız yüksek ise 60.000 TL krediyi aldığınızda diğer anlaşmalı bankalardan da kredi alabileceksiniz. PTT emekli kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 3 ay ertelemeli olarak da kredi verecektir. Aktifbank haricinde Denizbank, TEB, Burgan Bank, ING ve Vakıfbank gibi bankalardan da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Eğer maaşınız PTT üzerinde değilse, buraya maaş taşımanız bittikten sonra, ilk maaşı aldığınızda kredi başvurusu yapabileceksiniz.

Ziraat Bankası’ndan Emekliye Kolay Kredi

Eğer emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız, ihtiyaç kredisi için anında sonuç alabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri kullanacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden emekli kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre hemen kredinizi kullandıracaktır. Ziraat Bankası ayrıca icraya düşen emeklilerin, borçlarını ödemeleri durumunda da kredi başvurusu yapacaklardır. Ziraat Bankası üzerinden 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak kredi başvurusu yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, kredi başvurusu yaptığınızda kredi sonucuna uygun olarak kredinizi kullanabileceksiniz.

Garanti BBVA Emekli Kredisi

Garanti BBVA üzerinden de 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi alabileceksiniz. Kredi başvurusu yaptığınızda banka 36 ay vadeye kadar kredi kullandıracaktır. 100.000 TL emekli kredisi başvurusu yapan kişilerin, 36 ay vadeye kadar alacakları bu emekli kredilerinde onay alması için maaş müşterisi olması veya maaşlarını Garanti BBVA’ya taşımaları gerekmektedir.

Emekli maaşını Garanti BBVA taşıyan kişiler, ihtiyaç kredisi gibi ayrıca diğer kredi türlerinde de bankadan işlem yapabilirler. 120 ay vadeye kadar konut kredisi, uygun faizlerle verilmektedir. Başvuru yapan kişilerin alabilecekleri bir diğer kredi ise borç kapatma kredisidir. Bankalardaki borçlarınızı kapatmak istiyorsanız Garanti BBVA üzerinden borç transfer kredisine başvuru yapabilirsiniz ve 3 ay ertelemeli olmak üzere bu kredileri hemen kullanabilirsiniz. Garanti BBVA kredi başvurusu yapan kişiler, bankanın müşterilerine verdiği kredi kartı olan Bonus kredi kartını da alabileceklerdir.