Emekli olanlara müjdeli haber! Emekli maaş ödemeleri haricinde 7 Aralık'dan sonra ek ödeme verilecek!

Emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Kamu bankaları üzerinden emekli maaş alan tüm vatandaşlar için uygun faiz oranları ile birlikte yeni bir kredi ödemesi gerçekleştirileceği açıklandı. Emekli maaş alan tüm vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorlarsa, emekli maaş hesapları üzerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri gerçekleştirilerek 5 dakika içerisinde sonuç veriliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaş hesabı üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan tüm emeklilere 7 Aralık tarihi itibarinden sonra aralık ayı sonuna kadar düşük faiz oranları ile birlikte 50000 TL nakit kredi kullandırılacaktır. 50000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm emekliler, başvurularını yaptıktan hemen sonra ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında verilecek olan bu kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak kendi hesaplarına ödemeler alabilmektedirler.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirmek için banka şubelerine gitmeden işlemlerinizi internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için yapılan bu işlemlerde nakit kredi kullanacak olan kişilere 50000 TL'ye kadar nakit kredi ödemesi banka şubelerine gitmeden internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formu doldurarak da yapılmaktadır. İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar için gerçekleştirilen bu kampanyalarda, kredi işlemlerini yapacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz ve onay alabileceğiniz bu kampanyalar haricinde, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, emekli olan vatandaşlara borç kapatma kredisi imkanı da sağlıyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, ihtiyaç kredisi haricinde borç kapatma kredisi kampanyalarına katılarak da sizlerde diğer bankalarda kolan güncel kredi kartı ve kredi borçlarınızı tek bir bankada ödeme kolaylığıyla kredi çekebilirsiniz.