Emekli Olanlara Müjde, Ziraat Bankası Faizsiz Kredi Veriyor, Şartsız, Kefilsiz Hemen Onay Verecek, En Az 10.000 TL

Son Dakika Ziraat Bankası duyurusu yapıldı. Yapılan bu duyuru ile birlikte, emekli olan kişiler, maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsa, faizsiz ve düşük faizli kredi kullanacaklar. Ülkemizde sayıları yaklaşık 12 milyona yaklaşan emekli bulunmaktadır. Emekli insanlar iş hayatlarında çalışmış oldukları sektörler doğrultusunda, belli bir gün ve yaştan sonra emekli olurlar. İnsanların emekli maaşlarını çekebilmek için ise bazı bankalar ile anlaşması gerekmektedir. Çünkü maaş çekme işlemi yalnızca bir banka aracılığıyla gerçekleşebilmektedir. Bazı emeklilerin çeşitli ihtiyaçlardan ötürü krediye gereksinimi olabilir. Bir iş kurmak isteyen, aracını değiştirecek olan ya da farklı pek çok nedenden ötürü insanlar bankalarla kredilere dair görüşmeler yapar. Bankaların insanlara sunmuş olduğu yüksek faiz oranları nedeniyle, insanların bir çoğu kredi almayı başka bir zamana erteler. Ancak faiz oranları düşük, neredeyse sıfıra yakın olan bankalardan kredi alan insanların sayısında her geçen gün artış olmaktadır.

Bu anlamda emekli olanlara büyük bir müjde Ziraat Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde verildi. Ziraat Bankası, emekli olanlara faizsiz olarak kredi vereceğini duyurdu. Bunun üzerine pek çok kredi alma planı yapan emekli insan, kredi alabilmek için bankaya başvuruda bulundu. Hâlâ devam etmekte olan bu avantajlı kampanya kapsamında insanlar Ziraat Bankası’na başvurda bulunmaya devam etmektedir. Bankanın kişinin gereken koşulları sağlayıp sağlamadığını kontrol etmesinin ardından, kredi verme işlemleri olabildiğince hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bankanın sunduğu bu cazip teklif ışığında birçok insan ihtiyacı olan kredileri faizsiz şekilde alabilmektedir.

Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Kredi almayı düşünen pek çok insanın aklındaki sorulardan biri faizsiz kredi nasıl alınacağı yönündedir. Bilindiği gibi kamu bankaları ya da özel bankalar fark etmeksizin, tüm bankalar verdikleri krediler için belirli faiz oranları uygularlar. Bu oranlar kimi bankalarda daha yüksek olabilirken, kimi bankalar faiz oranını daha düşük tutar. Bu oranlar özelinde araştırma yapan insanlar, en az faizi ödeyecekleri kredi türlerine yönelirler. Ancak bazı bankalar kimi zamanlarda faizsiz kredi verme yönünde kampanyalar yapmaktadır. Bu dönemleri takip eden ve kredi alma yönünde bazı planlara sahip olan birçok vatandaş da ilgili krediye başvuru gerçekleştirir.

Düzenli bir geliri olduğunu beyan eden ve bunun yanı sıra SSK kapsamında çalışan insanlar kolay şekilde bankalara faizsiz kredi için başvuru yapabilir. Bu başvuruların ardından, bankaların yetkili birimleri başvuruları değerlendirerek birkaç gün içinde kişiye istediği kredi tutarını verebilir. Dolayısıyla faizsiz kredi almak isteyen insanların gerekli şartları karşıladıklarından emin olduktan sonra, krediyi temin etme süreçleri oldukça çabuk bir biçimde cereyan eder.

Ziraat Katılım Bankası Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Ziraat Katılım Bankası, Ziraat Bankası'nın kurduğu, faizsiz bankacılık hizmeti veren bir bankadır. Sizlerde bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapabilecek ve sonucunu hemen kullanabileceksiniz. Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi almak isteyenlerin belirtili şartları karşılaması durumunda, banka üzerinden faizsiz, sadece kar payı oranları olan kredileri kullanacaklardır. Banka diğer tüm bankalarda olduğu gibi emekli olan kişilerin maaşlarını kendi bankasından almasını isteyeceklerdir. Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz kredi alacak kişiler, 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olan alabilirler. Başvurular banka şubelerinden yapılıyor. Bu bankalar, islami şartlara göre helal kredi veren bankalardır. Hiç bir banka işlemlerinde, faiz kelimesi duymazsınız.