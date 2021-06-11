Emekli Olanlara 10.000 TL Verilecek Kimlik Numarası İle Öğrenebilirsiniz

TEB bankası tarafından sadece emekliler için yapılan bu kampanya da sizlere özel olarak 10.000 TL kredi verilecektir. Üstelik kredi onayı alamayan kişilere, anında sonuç verilecek ve bu sonuca göre krediler ödenecektir. 10 bin TL kredi almak isteyen ve acil paraya ihtiyacı olan emekliler bu kredileri SMS atarak hemen alabileceklerdir.

Pandemi döneminde özellikle emekliye kredi kampanyası yapan bankaların başında, TEB geliyor. Banka son yaptığı kredi kampanyası ile TEB bankası üzerinden yeni bir kampanya başlattı. Emekli olanların bu kredi kampanyasına katılma koşulları da çok basit. Kredi sonucunuzu SMS ile öğreneceksiniz. İşte bankanın emekliler için yaptığı süper kampanya.

SMS ile Emekli Kredisi 10.000 TL

SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişilere, 36 ay vadeye kadar kredilerini alabileceklerdir. SMS atmak için cep telefonunuzun mesaj kısmına giriniz ve buraya TC KİMLİK numaranızı yazınız. Bu şekilde kredi başvurusu yapılmaktadır. Bu TC KİMLİK numaranızı 4466 numarasına göndereceksiniz. Mesaj gönderimi sonrasında kredinizi hemen alabileceksiniz. Emekli olan kişiler, emekli kredilerini kullanabilmeleri için bu bankanın politikasına uygun olması gerekli. Kredi notu her ne kadar önemli olmasa da başvuru yapıldığı zaman diğer bankadaki çalışmalarınıza bakılarak kredi onayı verilecektir. SMS ile kredi başvurusu yapan ve onay alan kişilere, banka hemen sonuçlarını anında verecektir. Kredi sicili bozuk olan kişiler onay alamazlar. Emekli kredilerinde 10 bin TL üzerinde işlem yapacaksanız, bankaya emekli maaşınızı taşıyarak tüm banka borçlarınızı kapatabilir ve bu kredileri anında kullanabilirsiniz. Kredi kullanmak için yüksek limitli onay verilecek ve bu onaylı limitler üzerinden diğer bankadaki borçlarınızı da kapatabileceksiniz.

TEB İhtiyaç Kredisi

TEB ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, emekli olmaları dışında da bu kredileri alabileceklerdir. 10 bin TL kredi kampanyası her ne kadar emekliler için yapılsa da bireysel acil para ihtiyacını olan bireysel müşteriler de kredi başvurusu yapabileceklerdir. TEB bankası üzerinden verilen bu kredilerde SMS ile başvuru yapanlar banka şubesinden onaylı kredilerini alabilirler. Ayrıca TEB bankası üzerinden internet sitesi olan teb.com.tr adresini de kullanarak işlem yapılabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanılabilir. Kredilerde banka sizlere sonucu hemen verecektir.