Emekli olana nakit verilecek: Hemen PTT şubesine gidip paranızı alın!

Para ihtiyacı olan kişilerin emekli olması durumunda bankalar bu kişilere daha uygun faizlerle kredi imkanı sunmaktadırlar. PTT üzerinden verilen son dakika kampanyasında şartlara uygun olan kişiler, PTT şubelerine giderek emekli maaşını bu bankadan almaları durumunda hemen onay alacaklardır.

Emekli maaşını PTT üzerinden almak için maaş taşıması yapmanız gerekmektedir. PTT emekli kampanyalarına katılacak kişiler, eğer ihtiyacı olması durumunda kredi kullanmak istiyorsa, kredi başvurusunu artık bankalara gitmeden de alacaklardır.

PTT emekliye ödeme...

PTT emekli kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, uygun faizlerle bu kredileri istedikleri zaman kullanabilirler. PTT emekli kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız, bankadan emekli maaşı almanız şart olduğunu bilmeniz gerekiyor. PTT yaptığı emekli kampanyasına 36 ay vadeye kadar 50.000 TL, 50.000 TL üzerinde ise 24 ay vadeli olarak işlem yapılacaktır. PTT ihtiyaç kredisi 80.000 TL'ye kadar emekliye verilmektedir.

SMS ile başvuru yapmak istiyorum...

SMS ile başvuru yapmak isteyenler ise bankalara gitmeden kendi cep telefonlarından işlem yapabilir ve kredi başvurusunda bulunabilirler. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu yaptığınızda başvuru sonucu mesaj attığınız telefona yazılı olarak gelecektir. PTT yaz boşluk bırakın ve TC KİMLİK numarasını yazarak bu mesajı 3050 numarasına mesaj atın. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve sonucunu hemen öğreneceksiniz.

TC kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredinizi hemen hesabınıza atabilecek ve gişelerde kredi kullanmış olacaksınız. Emekli olan kişiler özellikle emekli maaşı aldıkları banka PTT ise maaş müşterisi olması durumunda krediyi daha düşük faizlerle kullanacaklardır.