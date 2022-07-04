Emekli Olan ve Çalışanlara Müjdeli Haber Verildi! Bu Ödemeler İçin Bankaya Gitmeye Gerek Yok

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri yeni kredi kampanyasında, duyuru paylaşıldı. Emekli olan ve sigortalı olarak bir işyerinde çalışan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni kredi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunabilecek ve geliri olması durumunda banka şubelerine gitmeden de hesaplarına para ödemesi alabileceklerdir. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, bankanın mobil uygulamasını kullanarak veya banka şubelerine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceksiniz.

Başvuru!

Başvuru yapmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa öncelikli olarak banka kredi notunu bilmesi gerekiyor. Banka kredi puanı 1500 ve üzerinde olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada kredi alacak olan vatandaşlar, ayrıca emekli veya sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar kadar krediyi aynı gün içinde hesabınıza hızlı birşekilde yatıra bileceksiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilmeniz için cep telefonunuz üzerinden ücretli bir mesaj atmanız gerekiyor. Bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderin.

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

50 30 numarasına, TC kimlik numaranızı gönderdikten sonra bu bankanın yapmış olduğu SMS ile Kredi Servisi kampanyasına katılabilir ve ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden atmış olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilir. QNB Bank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. 50000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda, sizleri yapılacak olan vadeler en fazla 36 olup dileyen vatandaşlar, daha düşük vadelerde kredi kullanabilmektedirler.