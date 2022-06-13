Emekli olan vatandaşların TC kimlik numarası son hanesine göre, 5000 TL ile 25000 TL arasında ödeme yapılacak

Tc kimlik numarası üzerinden kredi kullanacak olan kişiler sadece sigortalı olarak çalışan vatandaşlar değil, emekli olan vatandaşlardan, hızlı bir şekilde onay alıyor. üstelik, kullanacağınız kredilerde düşük limitlerde kredi almanız durumunda bankalar, sizlere düşük faiz oranlarından yararlandırarak kredi imkanı sunuyor. Cep telefonunuz üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip, kredi alabileceğiniz bu, Nakit kampanyasında başvuru yapacak olan kişilerin emekli olması şartıyla gelir belgesiz olarak kredi verileceği açıklandı.

İş bankası

Kamu destekli iş Bankası yapmış olduğu kampanyada, emekli olan vatandaşların kendi bankaları üzerinden emekli maaş alması durumunda bankanın mobil uygulaması olan iş cep uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapacağını açıkladı. Sizlerde eğer, TR İş Bankası üzerinden emekli maaş alıyorsanız başvurunuzu mobil uygulama üzerinden yaparak, şubelere gitmeden işlemlerinizi kolay birşekilde yapabilir ve gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Emekli maaşınızı İş Bankası şubesini taşıyarak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi alabilirler.

Ptt

Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi gerçekleştirmek için emekli maaşınızı PTT şubelerinden almanız gerekiyor. Size yakın PTT şubesine giderek kimliğinizle birlikte aktif bankın vermiş oldu. 80000 TL'ye kadar kredi başvurusunda bulunabilir, daha önce bu krediden yararlandıysanız 25000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunabilecek ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yaptırabileceksiniz. Ptt, yazın boşluk bırakın ve TC Kimlik Numaranız: 30 50 numarasına göndererek, PTT üzerinden emekli kredisine başvuru yapın.

Ziraat Bankası

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 25000 TL'ye kadar bu bankadan maaş alması durumunda internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyor. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız size en yakın banka şubesine giderek de sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisine giderek ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve kimliğimizle Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz. Ziraat Bankası, emekli maaş alan müşterilere 1.54 faiz oranlarından yararlanarak 25000 TL'ye kadar kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası, mobil uygulaması kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden kredi imkanından faydalanabiliyor.