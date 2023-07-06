Emeklilerin yaşadığı zorlukları hafifletmek ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar çeşitli kampanyalar düzenlemektedir. Türkiye İş Bankası da emeklilere özel bir ihtiyaç kredisi paketi sunmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İhtiyaç kredisi başvurusu Türkiye İş Bankası'nın internet şubesi veya İşCep uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda acil nakit ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kredi tutarı ve vade seçenekleri belirlenecektir. Ayrıca, banka emeklilik hesabı bulunan müşterilere düşük faizli kredi kullanımı fırsatı da sunmaktadır. İşCep uygulaması üzerinden yapılacak başvurular hızlı bir şekilde değerlendirilir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin Türkiye İş Bankası müşterisi olmaları yeterlidir. Banka, emekli müşterilere düşük faizli krediye erişimi kolaylaştıran özel teklifler sunmaktadır.

İhtiyaç Kredisi Ödeme Tablosu

İş Bankası'nın emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyasında ilk emekli maaşının ardından geri ödemesiz 33.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılmaktadır. Şubelere gitmeye gerek kalmadan İŞCEP uygulaması üzerinden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaktadır. 33.000 TL kredi tutarı için İş Bankası, aylık %2.35 faiz oranıyla 36 aya varan taksit seçenekleri sunmaktadır. Böylece acil nakit ihtiyacınızı karşılamak için düşük bir ödeme tutarıyla kredi kullanabilirsiniz. Yeni yıla borçsuz girmek isteyenler için özel olarak tanımlanan bu kampanyayı daha detaylı incelemek için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz:

Kredi tutarı: 33.000 TL

Kredi faiz oranı: %2,35

Kredi vade süresi: 36 ay

Kredi tahsis ücreti: 55 TL

Kredi aylık taksit tutarı: 1.085 TL

İş Bankası, faiz oranlarını kişinin Findeks kredi notu ve risk durumuna göre değiştirebilme yetkisine sahiptir.