Emekli Olan Nakit Alıyor, Meclis Onayından Sonra Banka Hesabına Yatacak

Son dakika. Meclis duyurusu sonrasında kamu bankaları emekliler için harekete geçti ve duyuru yaptı. Sadece emekli olan vatandaşlara acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri ve ilk taksit ödemesinde 6 ay erteleme yapılacak olan destek kredisi 10.000 TL olarak hesaplara yatmaya başladı. Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank PTT Ziraat katılım Bankası ve Vakıf katılım Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler 10.000 TL başvuru yapabilirler. Devlet destekli olarak verilecek 10.000 TL ödemelerde 36 ay vadeli olarak en düşük faiz oranlarıyla işlem yapılacak banka kredi notu uygun olan kişilerde daha yüksekliklerde de onay alabilecek.

Devlet destekli olarak verilecek bu kampanyaya katılmak isteyen kişiler emekli maaşını kamu bankalarından alması gerekiyor. Emekli maaşınızı kamu bankalarından alıyorsanız 10.000 TL başvuru yapabilir ve ödemenizi hemen alabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekliye ödeme başlattı

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank meclis destekli olarak verilecek 10.000 TL destek kampanyalarına başvuru başlattı. Emekli maaşınızı bu 3 bankadan alıyorsanız bankaya resmi internet sitesine girerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bankalar ayrıca emekli olan vatandaşlarına 75 yaşına kadar olmaları durumunda mobil uygulamaları üzerinden internet bankacılığı kredisi de veriyor. Mobil uygulamaya giriş yaparak internet bankacılığı üzerinden 10 bin TL Destek kredi başvurusunda bulunabilir ve sonucu hemen öğrenebilirsiniz.

PTT üzerinden başvuru

Emekli olan kişilerin Kredi kullanabilecekleri bankalardan bir tanesi de PTT kurumu oluyor. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar emekli kredisi olarak almış oldukları nakit kampanyaları ile birlikte Son Dakika meclis onayından geçen ve sadece emekli olan kişilere verilecek 10.000 TL destek kampanyasından da yararlanabilecekler. Emekli maaşınız üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir sonucunu hemen görebilirsiniz. PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar PTT şubelerine giderek veya aktif bank'ın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak ne kadar kredi onayı alacaklarını görebilirler. 10.000 TL'ye kadar başvuru yapmak istiyorsanız en yakın PTT şubesine giderek gişe personeli yardımı ile sizlerde 10.000 TL başvuruda bulunabilirsiniz.

Ziraat katılım bir vakıf katılım bankaları ülkemizde faizsiz bankacılık hizmeti verdiği için eğer yapacağınız işlemlerde faiz ödemek istemiyorsanız bu iki banka üzerinden başvuru yaparak kâr payı oranları ile 10.000 TL kullanabilirsiniz.