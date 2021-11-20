Emekli Olan Kişilerin Maaşları 1500 TL Üzerinde İse en az 15 bin TL Ödeme Alacak

Emekli olan kişilere ödeme yapılacak. Emekli olan vatandaşlara yapılacak olan ödemeler de maaşa göre ihtiyaç destek kredisi alabileceksiniz. 1500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere kamu bankaları ve özel bankaları tarafından en düşük limitli 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullandırılacak. Kredi kullanmak isteyen kişiler en yakın banka şubesinden veya bankaların resmi internet sitesi üzerinden destek kredisi başvurusunda bulunabilecek. 15.000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kendi bankalar şubeler üzerinden 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli Kredi alabilecek.

15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank gibi kamu bankaları ile birlikte Garanti Bankası İş Bankası Denizbank ve Akbank gibi özel bankalar tarafından yapılmaktadır.

Kamu bankalarından ihtiyaç destek kampanyasına başvuru

Emekli Bankası olarak bilinen Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank uygun faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sunmaya devam ediyor. Ziraat Bankası özellik ve kendi Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara ihtiyaç kredisi adı altında uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlayacak. 3 ay ertelemeli toplandı ise 36 ay vadeli olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve ya Halkbank üzerinden alması gerekiyor. Maaş banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız en yakın banka şubesine giderek veya bankaların resmi internet sitesine başvuru yaparak Kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Özel bankalardan maaşınıza göre ihtiyaç kredisi kampanyası

Özel bankalar üzerinden maaşınıza göre ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler uygun faizlerle kredi kullanacaklar. 1500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişiler özellikle Denizbank ve Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsa banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir.

İş Bankası Akbank ve ING bank üzerinden de emekli olan vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapılıyor. Kredi kullanmak isteyen kişiler emekli maaşı üzerinden işlem yapmak istiyorsa maaş almış olduğu banka şubesinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve yüksek limitli kredi kullanabilir. Bankalar emekli kredisi haricinde ayrıca nakit avans limitleri ve emekli promosyonları da ödemektedir.