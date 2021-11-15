Emekli Olan Kişilerin Beklediği Destek Kampanyası Onay Aldı, Yarın Başlıyor, Nakit Ödeme Yapılacak

Emeklilere, destek kredisi kampanyası başladı. Sizlerde emekliyseniz ve destek kredisi almak istiyorsanız, vereceğimiz bankalardan başvuru yapabilir ve ihtiyacınız kadar olan krediyi anında alabilirsiniz. Sizlere yazımızda emekli kredisi başvurusu nasıl yapılır, kredi başvuru şartları nelerdir bunun hakkında bilgiler vereceğiz.

Emekli olan kişiler, uygun faiz oranları ile kredi kullanabilirler. Üstelik banka kredi notu düşük olması durumunda da onay verecek bankalar vardır. Özellikle son yaşanan koronavirüs sonrasında, bankaların verdikleri destek kredilerine yeni kampanyalar eklenmiştir. Emekli olup, maaşını kredi başvurusu yapacağı bankadan alan kişilere 100.000 TL’ye kadar ihtiyaç destek kredisi verilmektedir. Verilen bu kredilerde 60 ay vade yapılırken ayrıca 3 ay veya 6 ay ertelemeli de kredi kullanılmaktadır. Banka şartlarına ve politikalarına uygun olmanız durumunda, kredi başvurusu yaptığınızda hemen onay alacak, aynı gün içinde kimlikle kredinizi kullanacaksınız. Şimdi dilerseniz, sizlere emekli destek kredisi kimlere verilir bunun bilgilerini verelim.

Ziraat Bankası Emekli Kredisi Kampanyası

Emekli bankası dediğimiz zaman aklımıza Ziraat Bankası gelmektedir. Sizlerde bu bankadan hızlı ve anında kredi başvurusu yapabilir, onaylanan krediniz anında kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı almanız durumunda, kredi onayı alabileceksiniz. 100.000 TL’ye kadar verilen bu kredilerde, diğer banka borçlarınızı kapatmak istiyorsanız da bu kredi içinden işlem yapabileceksiniz. Emekli maaşınız bu bankada değilse, hemen taşıma yaparak uygun faiz oranları ile kredinizi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden 60 ay vadeli ve 6 ay ertelemeli emekliye destek kredisi alabilirsiniz.

Vakıfbank Emekli Kredisi Kampanyası

Vakıfbank üzerinden de emekli kredisi kampanyası başlamıştır. Banka kamu bankası olmasından dolayı, Ziraat Bankası gibi çok tercih edilen bir emekli bankasıdır. Sizlerde bu bankadan maaş alıyorsanız maaşınızın 22 katına kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Maaş almayan müşteriler ise yüksek limitlerle kredi almak için maaş taşıması yapması gerekiyor. 100.000 TL'ye kadar aynı gün onay alabilir, emekli maaşınızın yüksek olması durumunda daha yüksek krediler kullanabilirsiniz. Başvuru sadece banka şubelerinden kimlikle yapılmaktadır.

Garanti BBVA Emekli Destek Kredisi Kampanyası

Garanti BBVA, 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi veren bankalardan birisidir. Sizlerde bu bankadan uygun faizlerle kredinizi kullanabilirsiniz. Garanti BBVA üzerinden alacağınız bu kredilerde, banka şartlarına uygun olan kişiler, aynı gün içinde onay alacak, kredilerini kullanacaklardır. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yapacak ve size ona göre onay verecektir. 60 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde banka 3 ay erteleme imkanı da sizlere sunmaktadır. Emekli maaşınızı bu bankadan alıyorsanız, Garanti BBVA emekli kredisine başvuru yapabilirsiniz.

Emeklilere, Destek kredisi kampanyası bu bankalar haricinde Denizbank, Halkbank, Odeabank, Burgan Bank, ING, TEB ve QNB Finansbank tarafından da verilmektedir. Maaş aldığınız bankadan bu kredi için başvuru yapabilirsiniz. İhtiyaç kredisi olarak alacağınız bu kredilerde banka sizin maaşınızı bankasından almasını isteyecektir.