Emekli Olan Kişilere Yarın Sabahtan İtibaren Ödemeler Başlıyor, En Az 500 TL Ödeme Verilecek

Emekli olan kişilere, yarın sabahtan itibaren Ağustos ödemeleri yapılacak. Emekli olan kişiler, bankalar üzerinden emekli maaşı almaları durumunda 500 TL ve üzerinde emekli promosyonlarına Ağustos ayı içerisinde ödemelerini alacaklardır. Özellikle bayramdan önce başvuru yapan kişiler emekli promosyonları almaları için bankalardan, ağustos ayı içerisinde ödeme alacakları duyurulmuştu. Pazartesi günü itibariyle emekli maaşı aldığınız hesaba, bankalar ile anlaşma yaptıysanız emekli promosyonları yatacaktır.

Sgk kurumu ile birlikte bankaların yapmış olduğu anlaşma sonrasında emekli olan kişilerin bankalardan üç yıl maaşlarına taşımama sözü vermesi durumunda bankalara emekli olan kişilere promosyon vermektedir. 1500 TL'ye kadar emekli maaş alan kişilere 500 TL ile 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaş alan kişilere 625 TL 2500 TL ve üzerinde emekli maaş alan kişilere ise 750 TL emekli promosyonu verilmektedir. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalar katılım bankaları da bu kampanyalara katılmaktadır, özellikle özel bankalardan bu yapılan kampanya sonrasında daha yüksek limitlerde de emekli promosyonları alınabilmektedir.

Hesaplara yapmaya başlıyor.

Emekli promosyonu almak isteyen kişiler eğer bayram öncesinde veya temmuz ayı içerisinde başvuru yaptılarsa, pazartesi gününden itibaren (2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren) bu ödemeleri, emekli maaş hesaplarında alacaklardır. Emekli maaşınıza hitaben, verilecek olan bu emekli promosyonları banka hesabınıza yattıktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı taşımamayı taahhüt ederseniz bu parayı geri ödemeyeceksiniz.

Promosyon, sorgulama nasıl yapılır?

Bankalar üzerinden verilen emekli promosyonlarına sorgulama yapmak istiyorsanız, bankanın internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Emeklı maaş hesabınızın üzerinden almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile birlikte bankanın mobil uygulamasına girerek buradan sorgulama işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Hesabınıza yatan parayı da ATM üzerinden çekebilir veya harcamanızı internet bankacılığı üzerinden de yapabilirsiniz.