Emekli Olan Kişilere PTT Üzerinden Ödeme Veriliyor, En Az 5000 TL Onay Alabileceksiniz

Son zamanlarda yaşamış olduğumuz ekonomik sıkıntı sebebiyle emekli olan vatandaşlar acil nakit ihtiyaçlarında bankaların kredi kampanyalarını tercih ederek nakit sıkıntısını gidermek istemektedir. Emekli maaşımızı PTT üzerinden alıyorsanız size özel yapılan bu kampanya ile en az 5000 TL en fazla 80.000 TL ödeme alabilirsiniz. PTT üzerinden yapılan son dakika duyurusu ile birlikte, PTT işlemlerini başlatacak olan kişilere belirlenen şartlar dahilinde hemen 36 ay vadeye kadar kredi ödemesi yapılacak.

PTT Kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte PTT emekli kredisi kullanacak olan kişilerin kendi bankası'ndan emekli maaşı almasını istemekte ve bu kredileri aktif banka aracılığı ile kullanılmaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen emekliler PTT şubelerine giderek veya PTT şubelerinde gitmeden SMS atarak hemen ne kadar onay aldığını görebilir.

F tipi yapmış olduğu emekli kampanyasında 80 bin TL'ye kadar onay vereceği için SMS ile kredi başvurusu alıyor. Sms ile PTT üzerinden emekli kredisi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndermesi gerekiyor.

Beş dakika içerisinde Kredi sonucu sizlere gelir ve onaylı olması durumunda PTT üzerinden hemen emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Banka geçmiş banka performansınıza bakarak sizlere 80 bin TL'ye kadar kredi verirken diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da hesaplayarak işlem yaparak ve kredi kullandıracak.

PTT Harici Bankalar

Emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler PTT haricinde kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları ile kredi alabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda PTT üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler eğer emekli maaşını kamu bankalarından alıyorsa 80 bin TL'ye kadar kamu bankaları üzerinden de başvuru yapabilecek. Ziraat Bankası başlatmış olduğu emekli kredisi kampanyasında özellikle emekli maaşını kendi Bankasından alan kişilere en düşük faiz oranları ile yüksek limitli kredi vereceğini internet sitesi üzerinden yayınladı. Sizlerde emekli maaşı almış olduğunuz bankadan kredi kampanyalarını Kendi resmi internet siteleri üzerinden emekli kredisi araması yaparak öğrenebilirsiniz.