Emekli olan kişilere 50.000 TL'ye kadar nakit Destek kredi kampanyası başladı, 36 ay vadeli verilecek

Emekli olan kişilere kampanya yapan bankalar 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi vereceğini duyurdu. Emekli olan kişiler emekli maaşları üzerinden alacakları bu krediler de 36 ay vadeye kadar kredi ödemelerini yapabilecekler. Düşük faiz oranları ile kullanılacak olan emekli kredisi hem banka şubelerinden hem de internet bankacılığı üzerinden istediğin zaman Başvuru yapabileceğiniz bir kredi türü olmaktadır. Emekli olan kişilere verilen bu Kredi kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişiler ilk taksit ödemelerinde isterse 90 gün isterse de 45 gün erteleme yapabiliyor.

Kamu bankaları başta olmak üzere özel bankalar ve faizsiz kredi veren katılım bankaları üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabilecek Kredi onayını Hemen alıp kredinizi aynı gün içinde kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası yapmış olduğu duydu daha Kredi kullanacak olan emeklilere 50.000 TL'ye kadar kredi verirken ayrıca 750 TL emekli promosyonu ve 10.000 TL'ye kadar da nakit avans limitleri de kullanılacağını duyurdu. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan emekli kredisi başvurusu için bankadan emekli maaşı almanız şarttır.

Ziraat Bankası 50.000 TL emekli kredisi kampanyası

Ziraat Bankası emekli olan müşterilere 50.000 TL'ye kadar emekli kredisi veriyor. Üzerinde de ihtiyaç kredisi kampanyası yapan Ziraat Bankası emekli olan müşterilere 24 ay vadeli 200 bin TL'ye kadar aynı gün onaylı emekli kredisi vermektedir. Emekli olan kişilere Ziraat Bankası üzerinden yapılan bu kampanya ile birlikte ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme toplamda da 36 ay vadeli olan 50.000 TL kredi için hem banka şubelerinden hem de bankanın internet sitesi üzerinden başvuru yapılıyor.

Ziraat Bankası 50.000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu kredilerde belirtilen şartlara uygun olan müşterilere aynı gün içinde onay verip hesaplarına bu parayı aktarıyor. Ziraat Bankası emekli maaşını taşıyana müşterileri ayrıca 750 TL'ye kadar emekli promosyonu verirken kullanacakları olan konut kredisi ve taşıt kredilerinde de düşük faiz oranları ile imkan sağlıyor.

Ziraat Bankası haricinde kamu Bankası olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de istediğimiz zaman 50.000 TL 36 ay vadeli emekli kredisi kullanabilirsiniz.

Özel bankalar arasında gösterilen İş Bankası Denizbank Şekerbank ve burgan bank üzerinden de 50.000 TL emekli kredisi kampanyasının başladığını söylemek istiyoruz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek buradan hızlı bir şekilde başvurumuzu gerçekleştirebilir kredi onayı alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz.