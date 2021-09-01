Emekli olan kişilere 25 bin TL'ye kadar kredi veren 4 banka birleşti, Son dakika kampanya duyurdu

Son Dakika: Emekli olan kişilere 25 bin TL'ye kadar kredi veren 4 banka birleşti. Emekli olan kişilere 4 banka 25 bin TL'ye kadar kredi vereceğini bugün itibariyle duyurdu. Sizlerde eğer emekli iseniz ve acil paraya ihtiyacınız varsa 25 bin TL'ye kadar şartsız ve kefilsiz olarak bu 4 banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası 25000 TL emekli kredisi

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız 25 bin TL'ye kadar emekli kredisi bu banka üzerinden veriliyor. Banka yapmış olduğu duyuru ile birlikte sadece emekli müşterilerine 25 bin TL'ye kadar krediye banka şubelerine gitmeden de veriyor. Bunun için Ziraat Bankası mobil uygulamasını kullanmanız gerekmektedir. 36 ay vadeye kadar verilecek olan 25000 TL ihtiyaç kredisinde banka ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapma imkanı müşterilere sunacak.

Akbank 25000 TL emekli kredisi

Akbank üzerinden de 25000 TL ye kadar emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. Akbank üzerinden verilen bu Kredi kampanyasında 25 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli olarak Kredi kullanabilirsiniz. Akbank direkt uygulamasını kullanıyorsanız bu Kredi başvurusunu online olarak internet bankacılığı üzerinden yapabilirsiniz. Akbank ayrıca sms ile de emekli kredisi veriyor. Cep telefonunuzu mesaj kısmına girerek Kredi yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı da yazarak 4425 numarasına mesaj ile gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacak ve onaylanan Kredinizi de hemen aynı gün içerisinde kullanmış olacaksınız. Akbank üzerinden emekli maaşı olmayan kişilerin ise kredi notu yüksek olması durumunda kredi onayı olabilmektedirler.

Vakıfbank 25000 TL emekli kredisi

Düşük faiz oranları ile emekli kredisi kullanmak istiyorsanız 25 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli Kredi Vakıfbank üzerinden alabilirsiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi kampanyasında emekli kredisi 25 bin TL'ye sadece kimlikle veriliyor. Banka şubelerinden başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca bankadan resmi internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilirsiniz.

TEB Bankası 25000 TL emekli kredisi

TEB Bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar emekli kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Banka müşterilerine hızlı bir şekilde sonuç verirken emekli maaşınızı bankaya taşıdığınız da 36 ay vadeli Kredinizi hemen sizlere kullanılacaktır. Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden işlem yaparak Kredi hakkında bilgileri öğrenebilir ve başvurunuza bırakabilirsiniz.