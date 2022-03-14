Emekli Olan Kişilere 10.000 TL Üzerinde Ödeme Kararı Alındı! Şartlar Belli Oldu! Emekli olan vatandaşlar için yapılan son dakika kampanyasında 10.000 TL nakit kullanacak olan kişiler, 36 ay vadeye kadar Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacaklar. Emekli maaş almış olduğunuz banka üzerinden yapacağınız bu işlemler ile birlikte sizlerde emekli olmanız durumunda, istediğiniz zaman nakit imkanından faydalanabilirsiniz. Son zamanlarda özellikle emekliler için yapılan bu kampanyalara katılacak olan vatandaşlar, 10000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan müşteri olması ve internet bankacılığı şifresi alarak, şubelere gitmeden işlem yapması gerekiyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli olan vatandaşlara 10000 TL başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası, Türkiye de kamu bankası olarak hizmet vermektedir. Bu sebepten ötürü vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelmektedir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, 10000 TL nakit kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeye kadar bu kredileri istedikleri zaman alabiliyor.

Emekli maaşınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak için banka şubelerinden banka internet sitesinden kullanıyorsanız, bankadan mobil uygulaması üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli olan kişilere on bin TL ek ödeme verilecek!

Kamu bankaları olan Halkbank ve Vakıfbank 10 bin TL kadar emekli olan vatandaşlara ek ödeme vereceğini duyurdu. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, hemen sonuç alabilir, hesabınıza ödeme yapabilirsiniz. Halkbank ve Vakıfbank üzerinden onbin tele ödeme alacak olan emekliler, daha önce bu bankalardan kredi kullansa bile işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında banka sizlere ilk taksit ödemesinde 45 veya 90 gün erteleme yapacaktır.