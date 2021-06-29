Emekli Olan Kişiler Sadece TC Kimlik Numarasını Vererek Öğreniyor, En Az 10.000 TL Hesaba Yatıyor, Kampanya Bitiyor!

Bankalardan emekli maaşı alan kişiler için yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Pandemi için verilen destek kampanyaları bitmek üzere. Kamu bankaları ve özel bankalar emekli olan kişilerin sadece TC kimlik numarası üzerinden en az 10.000 TL destek kredisi veriyor. Ziraat Bankası önderliğinde Nisan ayında başlatılan bu kampanya için son günler. Bayram sonrasında bu destekler verilmeyecek.

Emekli olan kişiler için kendi bankası genellikle yüksek limitli krediler vermektedir. Emekli kişi eğer bu kredileri kullandıysa ve tekrardan para ihtiyacı varsa, bazı bankalardan işlem yaparak kredi kullanmaya devam edecektir. Bu bankalarda kendi bankası olması gerekiyor. Acil para ihtiyacı olan emekliye, Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank, Denizbank, Akbank ve İş Bankası 10.000 TL pandemi destek kredisi veriyor. Üstelik kişilerin kredi notuna göre 10 bin TL'den de fazla veriliyor. Bankaların yaptıkları bu destek kredisinin olup olmadığını da sorgulama yaparak öğrenebilir ve hemen hesabınıza atabiliyorsunuz.

Emekliye 10.000 TL

Sizlerde bu destek ödemelerinden alıp almadığınızı öğrenmek istiyorsanız, bankanın mobil uygulamasına girerek sorgulama yapabilirsiniz. 10.000 TL destek ödemesi başvurusu yapacak olan kişiler, bu destek ödemelerini alabilmeleri için bankanın internet bankacılığı şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden öğreneceklerdir. Eğer onay aldıysanız da onaylanan tutar kadar kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Emekli olan kişiler, belirtilen bu şartlara uygun olması durumunda hemen 36 ay vadeli bu kredileri alabilecekler. verilen destekler kredi olarak verilecek ve 36 ay vadeye kadar bölünebilecektir.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankaları Başlattı

Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ile Halkbank'ta bu kredi kampanyasına başladı. Kamu bankaları bu kredi desteklerini alarak hemen 36 ay vadeye kadar işlem yapacaklar. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden kredi alacak kişilere banka hemen destek ödemesi verecek. Onaylanan kredilerde düşük faizlerle emekliye sunulacak. İsterseniz de Ziraat Bankası şubelerine giderek destek kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlarda kredi onayı alabiliyorsunuz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan bu kredi kampanyası, son dakika olarak emekli için verilmektedir. Kredi alacak kişiler, mobil uygulamaları kullanarak ne kadar onay aldıklarını görebilirler.

Özel Bankalardan Mobil Kredi Desteği

Özel bankalar, mobil destek veriyor. Kredi kullanmak isteyenler, belirli şartlara uygun olması durumunda mobil kredi ile hemen kredileri hesaba atıyorlar. Bankadan maaş alan müşteriler, daha önce kredi alıp almaması önemli değil, bankadaki mobil uygulamaya girerek, kredi menüsünden hazır kredi seçeneğini seçerek, ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilir, onaylanan bu kredileri de hemen hesaplarına atabilirler. Emekli olan kişiler 10 bin TL ile 100 bin TL arasında kendi hesabına destek kredisi kullanabilir. Kredi alacak kişiler, 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli işlem yapabilirler.