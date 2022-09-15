Emekli olan kişiler müjde verildi! Maaş hesabınız üzerinden ek ödeme alın! Meclisten geçti...

Emekli maaş müşterileri için başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında meclis onayından geçen ve cumhurbaşkanlığı destekliği ile verilecek olan ek ödemeler için duyuru paylaşıldı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz nakit kredi kampanyaları ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi paketi hazırlandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kredi kullanacak olan kişiler 5 dakika içerisinde sonuçlarını öğrenebilecekleri Kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilecek ve onaylanan bu kredileri istedikleri zaman hesaplarına yatırabileceklerdir.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız şubelere gitmeden işlemlerinizi yapabileceğiniz kampanyalardan faydalanmak için 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz Kredi kampanyalarına hemen aynı gün içinde katılabilirsiniz.

Emekli maaşınız üzerinden devlet destekli olarak 50.000 TL 36 ay vadeli ek kredi ödemesi almak istiyorsanız emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almanız gerekmektedir. Emekli maaşlarına Bu banka üzerinden alan vatandaşlar nakit ihtiyaçları olmaları durumunda şartlar dahilinde aynı gün içinde hesaplarına yatırılacak olan ödemeler ile birlikte Kredi imkânından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi başvurularında bulunup işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşları için acil nakit kredi imkanı sağlanacak ve bu krediler devlet destekli olarak vatandaşlara sunulacaktır. 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi almak isteyen vatandaşların meclis onayından geçen ve onaylanan bu Kredi kampanyasına katılarak ayrıca diğer bankadaki olan kredi ve kredi kartı borçlarını da kapatmaları için destek kredileri ödenmektedir.