Emekli Olan Derin Bir OH Çekecek! Bankadan Açıklama Geldi ve 10.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada Ziraat Bankası hemen ödemeli yeni gelir belgesiz emekli kredisi vereceğini duyurdu. Uygun faiz oranları ile alacağınız bu krediler sadece emekli olan ve emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlar için geçerli olacak. Kredi alacak kişiler için başlatılan bu kampanyada uygun faiz oranları ile kredinizi hemen 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.

Emekli bankası olarak bilinen Ziraat Bankası, yaptığı tüm kampanyalarda uygun faizlerle kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası kredi alacak olan kişiler için yaptığı bu açıklamada, kredilerini hemen hesaplarına atacağı yeni kampanyasını duyurdu! Uygun faiz oranları ile birlikte hemen kredinizi kullanabileceksiniz. Emekli bankası olan Ziraat Bankası 10.000 TL için banka şubelerine davet etmeden de kredi verecek.

Emekliye Ziraat Bankası Üzerinden Nakit!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişiler hemen onay alacakları bu kampanyaya 5 dakika içinde sonuç alarak başvuru yapacaklardır. Nakit kredi kullanacak olan kişiler 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeye kadar alacağı bu kredilerde başvurusunu banka şubesinden sadece kimlikle yapabilecektir. 36 ay vadeye kadar kullanacağınız bu kredilerde banka hemen onay alacağınız internet bankacılığı kredisini kullandırıyor.

Kredi notu uygun olan kişiler başvurularını internet bankacılığını üzerinden yaparsa hemen ödeme alabilecek ve ödemelerini hesaplarına atabileceklerdir. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler, emekli maaşının üzerinden sadece 10.000 TL değil daha yüksek limitlerde de kredi kullanacaklardır.