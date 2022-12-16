Emekli Olacaklar SGK Prim Borcu Ödeme Kredisi! Denizbank'tan Harika Kampanya Duyurusu Bugün Yapıldı!

Emekli Olacaklar SGK Prim Borcu Ödeme Kredisi! Yeni yılın başlamasına son 15 gün kala EYT kapsamında yapılacak yeni düzenlemeler meclise sunulacak. Meclisten geçecek olan yasa tasarısı sonrasında erken emeklilik kapsamında bir buçuk milyonu aşkın vatandaş ilk maaşını almaya başlayacak. Bu süreçte e-devlet sistemini kullanarak prim borcu bulunanların yeterli sayıya ulaşabilmeleri için ek desteğe ihtiyaç duyuyor olabilir. Denizbank emeklilere özel sunduğu SGK prim borcu ödeme kredisi tam da bu ihtiyacın oluştuğu dönemde nakit ihtiyacını karşılayacak. Emekli olmak isteyenler fakat SGK prim borcu bulunanlar EYT tasarısı yürürlüğe girmeden önce prim borcu ödemelerini tamamlamak isteyenler için yıl sonuna kadar geçerli olan kampanya için son 15 güne giriş yapıldı.

SGK Prim Borcu Ödeme Kredi Kampanya Şartları

DenizBank prim ödemelerine yönelik sunduğu ihtiyaç kredisini 3 ay sonra ödeyebilme fırsatı da sunuyor. Cazip faiz oranları 36 aya varan taksit fırsatı ile aylık taksitlerle alınan kredi tutarı geri ödenebiliyor. Üstelik banka tarafından ek verip gelir belgesi ya da kefil talep edilmiyor. Ödeme tablosu kanunların belirlemiş olduğu çerçeve kapsamında şekilleniyor.

Kredi üst limiti olarak 100.000 TL belirlendi yasal sınırlama göz önünde bulundurulduğunda 50.000 TL'ye tutarındaki tüm ödemeleri için en fazla 24 ay vade fırsata sunuluyor. 50.000 TL altındaki tutar için en fazla 36 ay vade uygulanabiliyor. Bu sürece kredi tahsisi ücreti dahil ediliyor. Tek seferde alınıyor. Aylık faiz oranı 12, 24 ya da 36 ay fark etmeksizin %2,11 oranı üzerinden belirleniyor.

SGK Prim Borcu Ödeme Kredi Ödemesi

Yalnızca kampanya dönemi boyunca devam edecek olan bu özel rakamlar aşağıdaki tablodan en düşük ve en yüksek vade aralığına göre ulaşabilecek aylık taksit oranı incelenerek talep edilebilir:

Kredi tutarı: 10.000 TL

Vade süresi: 12 ay

Kredi faiz oranı: %2,11

Kredi aylık taksit tutarı: 976,76 TL PTT Destekli Yeni Kampanya! PTT Üzerinde Hesabı Olan, Olmayan Herkes Alabilecek

Kredi tahsis ücreti: 50 TL

Kredi tutarı: 10.000 TL

Kredi vade süresi: 36 ay

Kredi aylık faiz oranı: %2,1

Kredi aylık taksit tutarı: 426,62 TL

Kredi tahsis ücreti 50 TL

SGK Prim Borcu Ödeme Kredi Başvuru Evrakları

DenizBank'ın sigorta prim ödemesi için sunduğu bu kampanya kapsamında tüm şartları karşılayanlar, banka başvurusunu yapanlar için belirli belgelerin teslim edilmesi gerekiyor. Başvuru yapmak isteyenler için gerekli belgeler arasında şunlar yer alıyor: