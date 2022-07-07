Emekli Ödeme Almak İçin Bekliyordu! Ve Nihayet Müjdeli Haber Geldi!

Emekli olan vatandaşlar, yeni bir nakit kampanyası ile birlikte bu sabah uyandı. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden sizleri artık kolay bir şekilde gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi, devlet destekli olarak verilmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan kampanya sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere verilecek olan 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli olarak işlemler gerçekleştirilmektedir.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa banka şubelerine giderek işlem yapabilir veya internet bankacılığını kullanarak, 50000 TL kredi ödemesi olabilir. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar öncelik tanımaktadır. Emekli maaşını başka bir bankadan alıyorsanız, Ziraat Bankasına, emekli maaşınızı taşıdıktan sonra sadece 50000 TL değil maaşınıza göre daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatarak, tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilirsiniz. Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak 50000 tele kredi aldıklarında 33 ay vadeli olarak ödeme tablosu oluşturabiliyor.

Akbank

Akbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, nakit kredi kullanmak istiyorlarsa başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabilir. Kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler, ihtiyaç kredisi adı altında verilecek olan bu kredilerde özellikle banka şubelerine gitmeye zaman olmaması durumunda, Akbank Direkt uygulaması üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştiriyor. Akbank ayrıca cep telefonunuz üzerinden SMS atarak da sizlere kredi imkanı sunmaktadır. Kredi yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 44 25 numarasına göndermeniz durumunda banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz.