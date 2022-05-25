Emekli ödeme alıyor! Banka hesaplarınıza veya IBAN numaranıza 16.000 TL veriliyor

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan 16000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında detaylar açıklandı. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hızlı birşekilde işlem yapacak olan bankalar, yapmış oldukları bu kampanyada özellikle kendi bankasından maaş alan müşterilere daha düşük faiz oranları ile kredi veriyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte 36 ay vadeye kadar hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanabilirsiniz.

Başvuru yapacak olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecek, onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırılabilecektir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapmak istiyorsanız, en yakın banka şubesine giderek kısa bir süre içerisinde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Emekli olan vatandaşlar, 16000 TL'ye kadar kredi kullanmaları durumunda diğer bankadaki olan borçlarını kapatmak için kredi almak istiyorsak, banka şubelerine giderek borç kapatma kredisi kullanabilir.

ZİRAAT BANKASI KAMPANYASI

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden alıyor ise başvurusunu kolay bir şekilde yaparak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu krediler için başvurunuzu bankadan şubelerinden, bankanın internet sitesi üzerinden ve bankanın mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu ile birlikte 36 ay vadeye kadar alacağınız bu kredilerde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektesiniz.

HALKBANK KAMPANYASI

Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler bankadan emekli maaşı alıyor olması durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde yapabilmektedir. Halkbank internet sitesi üzerinden yapılan kredi başvurusu sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilmektedir. 36 ay vadeye kadar işlem yapacak olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapacak olan kamu bankası Halkbank, 16000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi imkanı sunarken, maaşını ilk defa bu bankaya taşıyarak, kredi kullanacak olan vatandaşlara ise daha yüksek limitlerde kredi imkanı sağlayacaktır.