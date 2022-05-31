Emekli müjdeyi aldı! 7600 TL Ödeme İçin Son Dakika Açıklaması Geldi, Hesaplarınıza Geliyor. Emekli olan kişileri 7600 TL'ye kadar Ödeme yapacak olan kamu bankaları yapmış oldukları duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceklerini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız 7600 TL nakit ödemelerinde işlemlerini gerçekleştirecek olan kişiler 36 ay vadeye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilecek.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek yapabileceğiniz bu Kredi kampanyasında kamu bankaları üzerinden maaş alan kişilerin internet bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredisi alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 7600 TL'ye kadar ödeme almak istiyorsa başvurularını banka şubelerine gitmeden yapabiliyor. Banka hesabınız üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulamalara giriş yapabilir ve nakit için başvuruda bulunabilirsiniz.

En yakın banka şubelerine gideri kimliğinizle birlikte ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve düşük limitlerde krediyi sadece gelir belgeniz ile kullanabiliyorsunuz. Emekli olan kişiler eğer emekli maaşlarını kamu bankalarından almıyorsa maaş taşıma işlemleri sonrasında yüksek limitli ihtiyaç kredileri kullanabilir ve daha sonra kullanmaları için 7600 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak artı para hesabına yatırabilir.

Emekli maaşını Denizbank Akbank ve Finansbank üzerinden alan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa bu bankaların internet sitelerine giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa Daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olması ve maaş hesabı üzerinden işlem yapmış olması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar kredi kullanmak için başvurularını gerçekleştirecekleri bankaların kredi faiz oranlarını internet siteleri üzerinden öğrenebiliyor.

Denizbank yapmış olduğu duyuruda özellikle SMS ile kredi başvurusu yapacak olan vatandaşların cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atarak Kredi vereceğini açıkladı. Kredim yazım boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına gönderin.