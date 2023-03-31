Emekli Müjdeli Haberi Alıyor, 4000 TL Ödeme Verilecek, Bayrama Kadar Veriliyor

Emekli maaş alan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından müjdeli haber verildi. Yapı Kredi Bankası ve Akbank, yapmış olduğu bu kampanyada bayrama kadar emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere 4000 TL ödeme verecek. Emekli maaş alarak, vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda alabilecekleri 4000 TL ödeme, kredili mevduat hesabı olarak sizlerin hesabınıza yatırılarak kullandırılmaktadır.

Akbank ve Yapı Kredi Bankası yapmış olduğu bu kampanyada, emekli maaşı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere sadece kredili mevduat hesabı olarak değil aynı zamanda kredi kartı ihtiyaç kredisi borç kapatma kredisi gibi kampanyalarda yaparak, düşük faizli kredi kullandırıyor. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda işlemlerinize hemen gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyalara katılarak, dilediğiniz zaman ödemeler, alabilecekleri kredi kullanabileceksiniz.

Akbank Yapı Kredi Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlara 5 dakikada sonuç vermektedir. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, ihtiyaç kredisi almak isteyenlere 4000 TL'ye kadar ödeme verirken, daha yüksek limitlerde kredi alacak olan kişiler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almaktadır. Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden emekli maaş almanız durumunda katılabileceğiniz bu kampanyalarda özellikle 50000 TL kredi kullanacak olan kişiler başvurularını gerçekleştirmeleri halinde gelir belgesiz olarak ödeme almaktadır.