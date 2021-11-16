Emekli Müjdeli Haberi Aldı, 4000 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor, Kontrol Edin, Bu Ay Ödenecek

Emekli olan kişilere son dakika yeni bir kampanya Haberi geldi. 4 bin TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler bankalar üzerinden bu ay içinde bu ödemeleri şartsız bir şekilde kendi emekli maaşı hesaplarını atabilecekler. Bankalar üzerinden yapılan 4000 TL ödeme haberi ile birlikte emekli olan vatandaşlar son dakika bu kredi ve nakit avans kampanyası haberiyle bankalara koştu. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden 4000 TL'ye kadar alacağınız bu ödeme sizin kredi notunuza göre belirlenecek ve kredi notunuza göre hesabınıza yatacak. Ziraat Bankası tarafından başlatılan bu kampanya şimdilerde ise diğer tüm özel ve kamu bankaları tarafından verilmeye başlandı. Emekliye 4000 TL nakit avans veya 4000 TL ihtiyaç kredisi veren bankalar şu şekilde...

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 4000 TL ödeme hemen aynı gün içinde yapıyor

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 4 bin TL'ye kadar ödeme almak isteyen emeklilere kendi hesapları üzerinden alacakları internet şifresi ile birlikte mobil uygulama üzerinden başvuru imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsanız müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya size en yakın banka şubesine giderek başvuruda bulunabilir veya internet şifresi alabilir bu şekilde mobil uygulama üzerinden 4.000tl başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu bankalar üzerinden emekli maaşı almıyorsanız ve banka hesabınız yoksa başvuru yapamayacaksınız. Kendi emekli maaşı almış olduğunuz bankanın mobil uygulamasına girerek isterseniz 4000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir isterseniz de 4000 TL'ye kadar nakit avans limitlerinden faydalanabilirsiniz.

Akbank işbankası ve Denizbank 4000 TL ödeme

Akbank işbankası ve Denizbank üzerinden de yapılan emekli kampanyalarından bir tanesi 4 bin TL'ye kadar verilen ihtiyaç kredisi kampanyasıdır. Bu bankalardan emekli maaşı alan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa ve acil paraya ihtiyacı varsa 4000 TL ödeme almak için banka şubelerine gidebilir veya bankaların internet sitesi üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak online kredi başvurusunda bulunabilir. Akbank işbankası ve Denizbank üzerinden 4000 TL kullanmak isteyen kişiler daha önce banka üzerinden kredi kullandıysa kredi yerine 4000 TL artı para başvurusunda bulunabilir. En yakın banka şubesine giderek veya internet sitelerine girerek kampanya hakkında detaylı bilgilere öğrenebilir Kredi kredi başvurusu ve diğer tüm Kredi kampanyalarını sorgulayabilirsiniz.