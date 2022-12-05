Emekli, Memur ve Memur Emeklisi Maaşı Belli Oldu! Kasım Ayı Enflasyon Verisi Sonrasında Son Durum

2023 yılı memur ve emeklilerin zam oranları netleşmeye başlıyor. Kasım ayı enflasyon oranları açıklandı. Gözler memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranına odaklandı. SSK, Bağ-kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri 2023 yılı Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlarını almaya başlayacak. TÜFE verileri üzerinden belirlenecek ve enflasyon rakamı dönemin refah payı sonrasında oluşacak. Rakamlar heyecanla bekleniyor. Aralık ayında %62, 35 bir önceki yıl ortaya çıkan rakamdı. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında %84,39 oranında bir rakam ortaya çıkıyor.

Öte yandan memurlar için %7 toplu sözleşme zammı da etkili olacak. Enflasyon %7'nin üzerine çıkıyor. Son dönemde kasım ayı enflasyonu eklenerek 5 aylık rakam üzerinden ,11'e ulaşan bir rakam seyrediyor. Aralık ayında açıklanacak enflasyonla beraber bu rakam güncellenecek. Eğer düşüş yaşanırsa ,11 oranında geriye çekilme söz konusu olacak. Yükseliş olursa ise ,11 oranında bir artış yaşanacak.

5 Aylık Enflasyon Verisi Açıklandı!

SSK ve Bağ-kur emeklileri için ise sadece 6 aylık enflasyon oranı üzerinden bir rakam belirlenecek. Şu ana kadar 5 aylık dönemde ,05 oranı gündeme alındı. Gözler Aralık ayındaki enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye'nin ekonomik büyümesi refah düzeyinin yanı sıra memur ve memur emeklisi için oluşacak 3600 ek gösterge zamların daha da yükselmesini tetikleyecek.

2023 Ocak Ayı Maaş Farkı Ne Kadar Olacak?

Memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme ile ilave eklenti yapılacak. Temmuz ayında verilen %7 toplu sözleşme üzerine enflasyon farkı da eklenecek. 5 aylık zam oranı göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklisi için aşağıdaki rakamlar geçerli olacak: