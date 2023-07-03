Emekli maaşı taşıma konusundaki rekabet kızışırken, bankalar emeklilere cazip promosyon teklifleri sunmaya devam ediyor. Son olarak Yapı Kredi, maaşı 7.500 TL ve üzeri olan emeklilere, değişken tutarlı promosyon ödemeleri yapacağını duyurdu. Peki, bu kampanyadan nasıl faydalanılır ve sunduğu fırsatlar nelerdir? İşte, merak edilenler...

Yapı Kredi, emeklilere özel promosyon kampanyasıyla dikkat çekiyor. Banka, emekli maaşı taşıma karşılığında yüklü miktarda promosyon ödemeleri yapıyor. Eğer maaşınızı Yapı Kredi'ye taşımayı düşünüyorsanız, bu kampanya tam size göre.

Yapı Kredi Emekli Promosyonu Nedir?

Yapı Kredi'nin emekli promosyon kampanyası, emekli maaşını 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara yönelik. Kampanya kapsamında, emekliler bankaya taahhütname vererek 8.500 TL'ye kadar promosyon alabiliyor.

Kampanya 31 Haziran 2023 tarihine kadar geçerli. Yapı Kredi'den alınabilecek promosyon miktarı, 4.500 TL, 5.250 TL, 7.500 TL ve 8,500 TL olmak üzere değişkenlik gösteriyor. İlgili miktarlar, hiçbir ek koşul olmadan, promosyon taahhütnamesi imzalandıktan sonra alınabiliyor.

Ek Ödül Taahhütnamesi Nedir?

Yapı Kredi'nin emekli promosyon kampanyasında bir diğer özellik ise ek ödül taahhütnamesi. Bu taahhütnameyi imzalayıp, 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı veren emeklilere, maaş baremi gözetilmeksizin ekstra 250 TL ödül veriliyor.

Yapı Kredi'nin sunduğu bu cazip promosyon fırsatı, emekli vatandaşların ekonomik özgürlüğüne büyük bir katkı sağlıyor. Bu tür kampanyalar, bankalar arasındaki rekabetin emekli vatandaşlara yarar sağladığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Eğer siz de Yapı Kredi'nin sunduğu bu promosyon kampanyasından yararlanmayı düşünüyorsanız, en yakın Yapı Kredi şubesine başvuruda bulunabilirsiniz. Bu fırsatı kaçırmayın ve emekliliğinizi daha konforlu bir hale getirin!