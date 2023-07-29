Emekli maaşı alan kişiler için özel nakit kredi kampanyaları başladı! Nakit ihtiyacınız olduğunda, hemen başvurarak emekli maaş hesabınız üzerinden kredi alabilirsiniz. Başvurular aynı gün içinde sonuçlanmakta ve 10.000 TL'ye kadar emekli kredisi verilmektedir. Bu kampanya ay sonuna kadar devam ediyor ve nakit ihtiyacı olan emeklilere özel olarak 3 ay ertelemeli yeni bir kredi imkanı sunuluyor.

Garanti Bankası ile Emekli Kredisi:

Garanti Bankası üzerinden emekli maaşı alıyorsanız, bankaya gitmenize gerek yok! Mobil uygulama veya internet şubesi üzerinden kolayca 10.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Garanti Bankası, başvuru sonucunu sadece 5 dakika içinde bildirmektedir. Başvurunuz onaylandığı takdirde, aynı gün içinde kredi ödemesini gerçekleştirir. Ayrıca, nakit ihtiyacınız için 3 ay ertelemeli kredi imkanı da sunmaktadır.

Akbank ile Emekli Kredisi:

Akbank üzerinden başvurmak isteyenler için de işlem oldukça hızlıdır. Banka, 5 dakika içinde kredi başvuru sonucunu vermektedir. Kredi notunuza göre işlem yapacak olan Akbank, uygun şartlara sahip kişilere Akbank Direkt uygulaması üzerinden 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaktadır. SMS ile başvuru yapmak isteyenler ise "KREDI TC KIMLIK" yazarak 4425 numarasına mesaj atarak kredi başvurusu yapabilirler. Uygun kredi notuna sahipseniz, aynı gün içinde kredi onayı alabilirsiniz.

Bu özel kampanyalar, emekli maaşı alan kişilere nakit ihtiyaçları için kolay ve hızlı bir çözüm sunuyor. Nakit ihtiyacınız olduğunda, hemen başvurarak bu avantajlı kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.