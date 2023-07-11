Emekli maaşlarına yüzde 25 oranında yapılması planlanan zam görüşmeleri, TBMM Genel Kurulu’nda beklenen tarihte gerçekleşmedi. CNN Türk Muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın bildirdiğine göre, Genel Kurul'daki zam teklifi görüşmeleri teknik sebeplerle ertelendi. Bunun yerine Uluslararası sözleşmelerin değerlendirilmesi öncelikli hale geldi. Zam teklifinin, yarın saat 14.00'te Genel Kurul gündemine alınması öngörülüyor.

Yeni düzenleme kapsamında, en düşük emekli maaşının 22 bin TL'ye, ortalama memur maaşının ise 25 bin TL'ye çıkarılması planlanıyor. Bu durum, Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK emeklileri için yılın ilk altı ayında toplam yüzde 25'lik bir zam anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında emekli maaşlarına yönelik olarak, "yüzde 25'lik zam yeterli görülmedi" ifadesi ve kök ücrete 8 bin TL eklenmesi gerektiği yönündeki çağrısı, gündemin odak noktası oldu. Bahçeli, emeklilere de memurlara yapılan 8 bin TL'lik seyyanen zamın uygulanmasını önerdi.

TBMM Genel Kurulu'nun ertelenmesi, Bahçeli'nin bu yorumlarına bağlanabilirken, Bahçeli'nin açıklamalarının zam tartışmalarında etkili olacağı bekleniyor. Bahçeli, iktidarın memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamların destekçisi olduğunu, ekonomik şartlar düzeldikçe maaşların daha da yükseleceğini belirtti. Bahçeli'nin emeklilere yönelik yüzde 25'lik zam teklifini "makul ve yeterli bulunmadı" şeklinde değerlendirmesi ve kök ücrete ve emekli maaşlarına 8 bin 77 TL'lik bir seyyanen artış talep etmesi, emekli maaşlarına yapılacak zamların boyutunu ve biçimini etkileyebilir.

Bu nedenle, emekli maaşlarına yönelik zam tartışmalarının nasıl sonuçlanacağı ve Bahçeli'nin önerisinin kabul görüp görmediği konusu, önümüzdeki süreçte yakından takip edilecek konular arasında yer alıyor.