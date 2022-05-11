Emekli Maaşlarına Ek Para Yatacak, Anında Hesaplara Geçiyor! Emekli vatandaşları yakından ilgilendiren müjdeli bir haber geldi. Bankalar, emekli vatandaşları kendi Bankasına çekebilmek amacıyla promosyon ödemesi adı altında kampanyaları hızlandırdı. Bütün bankalar, kendi koşullarını açıkladıktan sonra ödeme miktarını da ilan ediyor.

Akbank tarafından promosyon ödemesi kapsamı genişletildi ve böylece emekli maaşını Akbank'a taşıyan vatandaşlara 2750 tl ye kadar ödeme yapılacak. Akbank, emekli maaşını kendi şubelerine Taşıyan vatandaşlara 2750 tl ye kadar bir ödeme yapacağını son dakika açıklaması şeklinde resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerine bacaklarda. Süre 31 Mayıs tarihinde sona eriyor acele edin!

Akbank nakit promosyon kampanyası ayrıntıları ve koşulları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşını 1 Nisan 2022 tarihi ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Akbank şubelerine taşıma sözü vererek 3 yıl boyunca maaşlarını bir başka bankadan almama sözü verdikten sonra müracaat işlemlerini gerçekleştiren vatandaşların hesaplarına koşulsuz şartsız bir şekilde 2750 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Hangi bankada emekli maaşınızı alıyorsanız alın hiç fark etmez yalnızca kimlik kartınızla veya e-devlet uygulaması üzerinden yahut Akbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden banka taşıma işlemlerini Akbank'a taşıma sözü veren ve 36 ay boyunca bu banka üzerinden maaşını alma sözü veren vatandaşlara 2750 tl ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Sizlerde bu emekli promosyonu kampanyasından faydalanmak istiyorsanız anında Akbank tarafından sunulmakta olan ve 31 Mayıs tarihinde sona erecek bu kampanyaya katılım sağlayarak 2750 TL tutarında ödemeye sahip olabilirsiniz.