Emekli maaşı ödeme tarihlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Temmuz ayında yapılan düzenleme ile emekli maaşlarına %25 oranında zam yapılmasına karar verildi. Emekli maaşlarına yapılan zam yeterli bulunmadığı için yeniden zam yapılması bekleniyor.

Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Emekli maaşları ödemeleri tahsis numarasının son rakamına göre yapılıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için ödeme tarihleri farklılık gösteriyor. Emekli memurlara da SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ile aynı tutarda zam yapıldı. Memurlara verilen 8077 TL seyyanen zam, emekli memurlara verilmedi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Pek çok kişi, Ağustos ayında emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini merak ediyor. SSK emeklileri ayın 17’si ve 26’sı arasında ödeniyor. BAĞ-KUR emeklileri 25-28’i arasında ödeme alıyor.

En düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek. Yapılan %25 zam kök maaşlara yansıdı. Kök aylığı 6000 TL ve altında olanların maaşı 7500 TL olarak ödenmeye devam edilecek.

TAHSİS NUMARASINA GÖRE ÖDEME TARİHLERİ