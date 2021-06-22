Emekli Maaşları İçin Kritik Hafta, En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında zam gelecek. Temmuz ayında gelen bu zam son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirlenecek. Mayıs ayında, enflasyon rakamları belli olduktan sonra, Haziran ayının 5 Temmuz'da belli olacak ve emekli maaşlarına ne kadar zam olacağı belli olacak.

Emekli olan kişiler, bu artışları merak etmektedir. Bağkur SSK ve Memur emeklileri her yıl Temmuz ve Ocak aylarında zam alıyorlar. Bu zamlarda son 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. İlk dört aylık enflasyon verileri %5.46 olarak görüldü. Memur ve memur emeklisi olan kişiler ile SSK bağkur emeklileri bu zam oranlarına göre maaşlarına etki edecektir.

Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandıktan sonra, %6.39 son 5 aylık zam garantilendi. Memur emeklileri için ayrıca %3.39 oranında fark olacak. Ocak ayında yapılan zam oranları ile en düşük memur emeklisi maaşı, 3.021 TL olmuştu.

Haziran ayında enflasyon en düşükten bile hesaplansa, en düşük emekli memur maaşı 3.214 TL olacak. Ocak ayında en düşük memur maaşları ise 3.782 TL olmuştu.

Çiftçi emeklileri de bu zam oranını merak ediyor. En düşük çiftçi emeklisi maaşı Temmuz zammından sonra ortalama 1.768 TL civarında olacak. Esnaf emeklileri de en düşük 1.876 TL maaş alacaklar.

Emeklilere Bayram İkramiyesi Verilecek

Emekli olan kişilerin her bayram öncesi aldığı bayram ikramiyeleri de Temmuz ayında verilecek. Temmuz ayında Kurban Bayramı öncesinde hesaplara 1.100 TL yatacak. Ramazan Bayramı öncesinde verilen bayram ikramiyelerinde 1.000 TL yerine 1.100 TL olarak yatmıştı. Bu kurban bayramı öncesinde de 1000 TL yerine 1.100 TL yatacak. İkramiyeler ise 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasında verilmesi planlanıyor. Emekli olan kişiler, bu ay hem zamlı maaş alacak hem de emekli ikramiyesi alacaklar.

5 Temmuz'da Net Rakam Belli Olacak

Emekli maaşlarının tam olarak ne kadar arttığı, Haziran ayının eflasyon oranları geldikten sonra açıklanacak. Emekli olan kişiler, 5 Temmuz günü açıklanacak olan son 6 aylık enflasyon oranları sonrasında, net maaş miktarlarını öğrenecekler. Emekli olan kişilerin bu yapılacak zamlardan mutlu olmadığı da sosyal medya da konuşuluyor.