Emekli Maaşlara Ek 750 TL Ödeme! SSK, SGK ve Bağ-Kur’lu Emeklilere Haber Geldi!

Kamu bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, tüm emekli vatandaşları ilgilendiren önemli bir duyuruya imza attı. Yapılan duyuru kapsamında emekli maaşını Ziraat Bankası’na taşıyan ve de 3 sene boyunca bu bankadan maaşını alacağına taahhüt veren emekli vatandaşlara 750 TL verileceği bilgisi paylaşıldı.

Kamu bankası Ziraat Bankası, emekli kişileri oldukça yakından ilgilendiren önemli bir duyuruyu son dakika olarak açıkladı. Yapılan duyuru kapsamında emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alacağını taahhüt veren ve taşıma işlemi yapan emekli vatandaşlara 750 TL ödemenin yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Konu ile ilgili emekli vatandaşları yakından ilgilendiren detay, promosyonu onaylanmış emekli kişinin bir sonraki maaşına da 750 TL eklenmiş olacaktır. Emekli promosyonlarını başvuru onaylandıktan sonra zaman geçmeden almak mümkündür. Maaşlara ek ödeme olarak yapılacak bu ödemelerde dikkat çeken en önemli detay, zaman geçmeden ödemenin hemen banka hesabına yansıtılması olacaktır.

NE KADAR ÖDEME VERİLECEK?

Kamuoyunda yer alan güncel haberler ve duyurulara göre banka tarafından yapılan açıklamada (Emekli Sandığı, SSK ve de Bağ-Kur) emekli maaş ödemeleri, banka aracılığı ile alınıyor ise bu bankalar üzerinden alınacak olan promosyon ödemeleri de farklılık göstermektedir. Bu promosyon ödemeleri de yine detaylı olarak paylaşılmaya devam etmektedir.

1.500 TL limitinin altında emekli maaşı alan kişilere 500,00 TL,1.500 TL-2.500 TL arasında emekli maaş alan kişilere, 625,00 TL promosyon ödemesi, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara ise 750,00 TL ödeme yapılacaktır.

BİRDEN FAZLA MAAŞ ALMA DURUMU VAR İSE

Ziraat Bankası tarafından yapılan son açıklamada emekli maaşlarının banka üzerinden alınması durumunda promosyon ödemesinden faydalanmak mümkündür. Ancak bu ödemenin alınması için maaş ödemelerinin 3 yıl boyunca Ziraat Bankası üzerinden alınacağının güvencesi verilmelidir. Ziraat Bankası üzerinden birden fazla maaş ödemesi alan kişiler ise farklı bir promosyon ödemesine konu olacaklardır. Promosyon tutarı ise maaş tutarları toplamı baz alınacak ve hesaplanmaktadır. Söz konusu ödeme için başvuru yapılması da gereklidir. banka promosyon ödemelerinden faydalanmak için bankanın internet sitesine giriş yapabilir ya da mobil uygulama üzerinden bilgi alınarak başvuru yapılabilmektedir.