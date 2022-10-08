Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alanlar dikkat! 100 bin TL alın, hesabınıza yatsın...

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız maaş taşıma işlemlerinizi yapmadan 100.000 TL'ye kadar nakit almak istiyorsanız bankalardan başvuru yapmanız isteniyor. Emekli maaşı alan kişiler son zamanlarda yaptıkları emekli promosyon kampanyalarına katılmak için maaş taşıma işlemlerinde özellikle özel bankaları tercih ederek yüksek limitte emekli promosyonu alarak kamu bankalarından maaşlarını taşımaya devam ediyor. Kamu bankaları bu durumdan faydalanmak isteyen emekliler için Emekli promosyonu haricinde ihtiyaç kredisi imkanı da sağlamaya başladı.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar için 5 dakika içerisinde sizlere 100.000 TL'ye kadar kredi ödemesi vereceğini açıkladı. 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm emekliler emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte Kredi işlemlerinde hızlı bir şekilde yapabilecek ve 24 ay vadeli olarak kredilerini hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte Kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirerek onay almak istiyorlarsa şubelere gitmeden işlemlerini gerçekleştirecek ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kullanabilecekler.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında özellikle Kredi kullanılacak olan vatandaşların başvurularını gerçekleştirip banka şubelerine gitmeden işlemlerini yapacakları bu kredi kampanyalarından faydalanabilmeleri için maaş taşıma işlemleri sonrasında ilk maaşını alarak Kredi başvurusunda bulunmasını istiyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan tüm vatandaşlar nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu hemen öğrenebiliyor onaylanan kredileri de yine aynı gün içinde hesaplarına yatırarak da kullanabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere ayrıca borç kapatma kredisi imkanı da sağlıyor.