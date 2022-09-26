Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız dikkat! Maaş müşterilerine 10 ve 80 bin TL arasında ödeme yapılacak...

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Ptt, emekli kredisi başvurusunu şubelere giderek yapacak olan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek bu, PTT üzerinden emekli maaş almış olduğunu söyleyerek, kredi başvurusunda bulunabilir. Ptt üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak, kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi verecek olan bu bankalar üzerinden hemen aynı gün içinde destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır.