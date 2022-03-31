Emekli maaşınız Düşükse Üzülmeyin! 1750 TL Tutarında Ek Ödeme Alabilirsiniz. Her ne kadar da en düşük emekli maaşının 2.500 TL'ye çıkarılması kararı alınmış olsa da bu uygulamaya tabi olmayan emekli sayısı da bir hayli çoktur. Denizbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre bu emeklilere 1750 TL tutarında ödeme yapılacak.

Son dönemlerde meydana gelen zamların sonrasında emekli maaşlarına yönelik ek nakit desteği arayışı içerisinde olanlara bankalardan yeni destekler sunulmaya başlandı. SGK ile gerçekleştirilen anlaşma sonrasında emekli nakit promosyon ödemeleri bankalar tarafından emekli vatandaşlara sunulurken Denizbank tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre ise emekli maaşını taşıyanlara özel 1750 TL tutarında bir emekli promosyon ödemesi yapılacak.

BAĞ-KUR, Emekli Sandığı ve SSK dahil olmak üzere bütün SGK emekli vatandaşlarının faydalanabilecekleri promosyon paketi açısından maaş aralığına göre değişiklik gösterecek miktarlarda ödemeler yapılmaktadır. Emekli maaşının 2500 TL ve üzerinde olması durumunda 1 fatura talimatı vermek suretiyle 750 TL ek ödül ile totalde 1750 TL ikramiye almak mümkündür.

Emekli Maaşını DenizBank'a Taşıyana Ek Ödeme Var

Denizbank tarafından sunulan emekli promosyonundan faydalanmak isteyen emekli vatandaşların 31 Mart 2022 tarihine kadar maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirerek yüksek oranda promosyon ödemelerinden faydalanması gerekir. Aylık maaş tutarında bakıldığında belirlenen ödeme miktarı kapsamında 1500 TL ve daha da altında maaş vatandaşları 675 TL'lik bir emekli promosyon ödemesi yapılırken emekli aylığı 1500 TL 2.500 TL arasında olan kişileri ise 850 TL ve 1 otomatik fatura teslimi talimatı verenlere ise 2500 TL ve daha da üzerinde maaş alanlara 1250 TL gitmek promosyon ödemesi yapılacak.